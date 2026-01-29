Nghệ An: Hai cán bộ Công an kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Trung tá Võ Công Đức và Đại úy Đặng Xuân Hoàng kịp thời hiến máu cứu người

Theo đó, vào ngày 28/01/2026, bệnh nhân C. T. T. (82 tuổi), trú tại xã Diễn Châu, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An bị xuất huyết dạ dày, trong tình trạng nguy kịch, cần gấp nhóm máu AB để truyền. Nhận được thông tin, hai đồng chí Công an gồm: Trung tá Võ Công Đức, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại và Đại úy Đặng Xuân Hoàng, cán bộ Công an phường Vinh Lộc xung phong hiến máu để cấp cứu bệnh nhân. Nhờ đó, bệnh nhân T. qua cơn nguy kịch.

Việc hiến máu của Trung tá Võ Công Đức, và Đại úy Đặng Xuân Hoàng thể hiện hành động cao đẹp “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn