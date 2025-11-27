Nghệ An: Giao hơn 200.000ha đất rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị Tổng kết Đề án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2018–2025. Đến nay, địa phương này đã giao hơn 200.000 ha rừng, đạt 76,02% mục tiêu đề án được duyệt.

Độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 đạt 59,01%, cao hơn mức trung bình cả nước.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2018-2025, dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và điều kiện thực hiện, tỉnh Nghệ An đã đạt phần lớn mục tiêu của Đề án giao rừng. Toàn tỉnh đã giao được 202.049 ha/265.771 ha rừng; giao cho 27.339 hộ gia đình và 468 cộng đồng tại 53 xã; đồng thời, cấp mới, cấp đổi 18.694 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Việc giao rừng giúp hộ gia đình và cộng đồng phối hợp tích cực với chính quyền địa phương trong tuần tra, bảo vệ rừng. Nhận thức của người dân được nâng cao, đặc biệt trong việc giữ rừng tự nhiên và hạn chế khai thác trái phép. Số vụ vi phạm lâm luật đã giảm mạnh từ 902 vụ (năm 2018) xuống còn 462 vụ (năm 2024). độ che phủ rừng đạt 59%, cao hơn mức trung bình cả nước.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc giao rừng cho cộng đồng còn có ý nghĩa quan trọng trong việc lưu giữ và bảo tồn văn hóa, tri thức bản địa, góp phần ổn định xã hội, an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn hơn 170.000ha chưa giao cho các chủ rừng quản lý. Một số địa phương chưa triển khai do diện tích rừng phân tán, chồng lấn ranh giới; hồ sơ pháp lý chưa đồng bộ; tình trạng giấy chứng nhận đã chuyển nhượng, mua bán trao tay gây khó khăn trong rà soát. Việc chưa thống nhất giữa Luật Đất đai 2024 và Luật Lâm nghiệp 2017 tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ giao rừng tự nhiên.

Người dân và chính quyền địa phương tích cực bảo vệ rừng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành NN-MT; của chính quyền cơ sở, các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai đề án.

Để triển khai hiệu quả công tác giao đất, giao rừng; đồng thời hoàn thiện Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026–2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý dứt điểm tồn tại.

Đồng thời tăng cường quản lý sau giao đất, phát huy vai trò cộng đồng. Mở rộng các tổ, đội bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như viễn thám, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng, hệ thống cảnh báo cháy để nâng cao hiệu quả giám sát tài nguyên rừng.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan bám sát chủ trương phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; ưu tiên nâng cao chất lượng rừng tự nhiên; mở rộng diện tích rừng được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững; gắn quy hoạch lâm nghiệp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để xây dựng và triển khai Đề án Phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2026–2030 hiệu quả

Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn