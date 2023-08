Nghệ An gấp rút tuyển dụng giáo viên mầm non

Học sinh tại trường Mầm non Thanh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN

Trước đó, năm 2013, Nghệ An thiếu giáo viên trầm trọng, trong khi bậc Mầm non thực hiện phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Từ thực tế này, tỉnh đã xin kinh phí Trung ương để tuyển giáo viên hợp đồng, đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp theo quy định và đủ điều kiện được công nhận phổ cập cho trẻ 5 tuổi từ năm 2016.

Từ đó đến nay, tỉnh có hơn 2.500 hợp đồng lao động với giáo viên Mầm non đã được ngân sách Trung ương cấp kinh phí ổn định. Giáo viên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT -BGDĐT-BTC-BNV.

Đến hết năm 2021, tỉnh Nghệ An còn hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06 và Thông tư 09. Tuy nhiên, các văn bản này hết hiệu lực kể từ sau 31/12/2021. Đến tháng 7/2022, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 16 về chính sách hỗ trợ giáo viên Mầm non đã ký hợp đồng lao động theo diện 06, 09. Theo đó, những giáo viên này sẽ được hưởng lương từ ngân sách của tỉnh, dự kiến kết thúc việc hỗ trợ đến hết năm 2025 (khi dần tuyển dụng hết vào biên chế).

Quyết định bổ sung biên chế giáo dục của UBND tỉnh Nghệ An về các địa phương có dành riêng 1.337 chỉ tiêu ưu tiên tuyển dụng giáo viên Mầm non hợp đồng diện 06, 09. Theo kế hoạch, đến ngày 30/8/2023, việc tuyển dụng giáo viên Mầm non diện 06, 09 sẽ phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, toàn tỉnh chỉ mới có 9/21 địa phương hoàn thành công tác tuyển dụng.

Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vinh cho biết, Phòng đã ra thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo kế hoạch từ ngày 25 - 27/8, thành phố kiểm tra điều kiện dự tuyển tại hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển; từ ngày 29 - 31/8 sẽ tiến hành phỏng vấn. Hiện nội dung ôn tập đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, gồm kiểm tra kiến thức và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Nếu việc tuyển dụng thuận lợi, dự kiến giữa tháng 9 sẽ có quyết định tuyển dụng vào biên chế theo đúng quy định.

Riêng huyện Yên Thành, địa phương có số lượng giáo viên diện 06, 09 đông nhất cả tỉnh hiện đã ra thông báo tuyển dụng 238 giáo viên Mầm non với hai đối tượng là giáo viên đã hợp đồng 06, 09 và giáo viên hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015.

The ông Nguyễn Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, đặc thù của huyện là trong số hơn 200 giáo viên thuộc diện 06, 09 có rất nhiều giáo viên từ bậc Trung học Cơ sở chuyển xuống. Vì vậy, khi có kế hoạch tuyển dụng vào biên chế, nhiều giáo viên có suy nghĩ sẽ được tuyển dụng và trở lại dạy ở bậc Trung học Cơ sở. Do đó, trong quá trình triển khai huyện đã phải gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích để các giáo viên hiểu chủ trương của huyện, của tỉnh. Tại thời điểm này, huyện đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ và đã xây dựng quy trình, kế hoạch tuyển dụng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Việc tuyển dụng không phải địa phương nào cũng thuận lợi. Tại huyện Tân Kỳ, công tác tuyển dụng giáo viên Mầm non hợp đồng diện 06, 09 trên địa bàn không thể hoàn thành trước thời hạn 31/8. Đại diện địa phương này cho biết, mặc dù rất cố gắng nhưng đầu tháng 9 huyện mới có quyết định tuyển dụng. Nguyên do đã có một số giáo viên Mầm non hợp đồng diện 06, 09 nghỉ việc, hiện chỉ còn 61 trường hợp.

Trả lời các đại biểu về việc chậm tuyển dụng giáo viên tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, ngay khi có phân bổ chỉ tiêu biên chế của Trung ương là 2.820 biên chế ngành giáo dục, UBND tỉnh và Sở đã khẩn trương phân bổ chỉ tiêu cho các huyện đến ban hành các văn bản, công văn chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

Đối với giáo viên Mầm non hợp đồng 06, 09, sau gần nửa năm được bổ sung chỉ tiêu, mới có 9 địa phương hoàn tất việc tuyển dụng gồm thị xã Cửa Lò, huyện Con Cuông, Diễn Châu, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Hoàng Mai. Các đơn vị còn lại đang triển khai các bước tuyển dụng và dự kiến tuyển dụng xong trước năm học 2023 - 2024. Trong quá trình triển khai tuyển dụng giáo viên nói chung và giáo viên Mầm non hợp đồng 06, 09, Sở Nội vụ liên tục đôn đốc và mở nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về khó khăn, vướng mắc từ các địa phương để kịp thời tháo gỡ.

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, Nghệ An còn thiếu khoảng 7.800 biên chế; trong đó nhiều nhất là bậc Mầm non với hơn 6.000 người, tiếp đó là bậc Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và đội ngũ nhân viên trường học.

