Nghệ An: Gần 200 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vinh, tỉnh Nghệ An” với tổng mức đầu tư là 4.502 tỷ đồng, tương đương 194,5 triệu USD .

Theo Quyết định số 283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP.Vinh, tỉnh Nghệ An" do UBND TP.Vinh làm chủ đầu tư. Dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu rủi ro ngập úng tại khu vực đô thị chính và tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu của Tp.Vinh.

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của Tp.Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho Tp.Vinh và tỉnh Nghệ An.

Bản vẽ mặt bằng tổng thể các hạng mục đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nghệ An”

Theo đó, dự án sẽ giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước. Cải thiện điều kiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc cải tạo và nâng cấp sông Vinh và hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Xây dựng một số tuyến đường kết nối nhằm thúc đẩy kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tạo động lực để thành phố phát triển. Tăng cường không gian xanh cho thành phố thông qua việc xây dựng các hạ tầng không gian công cộng, thông qua việc cải tạo sông Vinh, xây dựng hồ Hưng Hòa 2 cùng hạ tầng công viên. Nâng cao năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát ngập lụt tích hợp và chủ động cho Tp.Vinh.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 208 ha. Dự án này gồm 4 hợp phần. Cụ thể, Hợp phần 1 là: Đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối; Hợp phần 2: Mở rộng dung tích chứa để giảm lụt ngập đô thị; Hợp phần 3: Nâng cấp và cải tạo sông Vinh; Hợp phần 4: Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Đây là loại dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm A; công trình chính thuộc cấp 1; thời hạn sử dụng theo thiết kế là 50 năm đối với công trình xây dựng kết cấu bê tông cốt thép.

Về nguồn vốn đầu tư dự án, gồm vốn vay Ngân hàng Thế giới là 129,6 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng); vốn đối ứng: 1.502 tỷ đồng (tương đương 64,9 triệu USD). Tổng vốn đầu tư dự án là 4.502 tỷ đồng, tương đương 194,5 triệu USD. UBND thành phố Vinh chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách thành phố Vinh (theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính – ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội Tp.Vinh giai đoạn 2021-2025). Quyết định số 283/QĐ-UBND của UBND tỉnh cũng nêu rõ tiến độ thực hiện dự án là 6 năm kể từ thời điểm Dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.

Tác giả: Hà Hằng - Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn