Nghệ An: Đường giữa lòng đô thị xuống cấp, bong tróc nghiêm trọng

Đường Cao Xuân Huy thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An là tuyến giao thông có mật độ lưu lượng người di chuyển hằng ngày rất cao. Tuy nhiên, hiện nay, mặt đường bị bong tróc, lồi lõm với hàng loạt “ổ voi, ổ gà” xuất hiện dày đặc.

Người dân địa phương cho biết, việc đi lại hằng ngày trở thành nỗi ám ảnh, đặc biệt là vào giờ cao điểm hoặc khi thời tiết xấu. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt. Khi mưa xuống, nước đọng thành từng vũng lớn, che lấp các ổ gà khiến người đi đường dễ bị trượt ngã.

Anh Nguyễn Quang, người dân địa phương cho biết: “Mặt đường bong tróc, nham nhở, với vô số "ổ voi, ổ trâu" buộc các phương tiện phải di chuyển chậm và liên tục tránh né. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa hoặc giờ cao điểm. Có nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này”.

Theo ghi nhận thực tế, đoạn đường đã hư hỏng nặng, lớp mặt đường gần như bị phá vỡ hoàn toàn, để lộ nền đá dăm gồ ghề. Vào giờ tan tầm, có nhiều em học sinh cũng phải di chuyển qua đoạn đường, tiềm ần nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ gây nguy hiểm, con đường xuống cấp còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân ven đường. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa sớm hoặc buôn bán ế ẩm do khách ngại di chuyển. Bụi bẩn, bùn đất bám đầy trước cửa nhà, khiến môi trường sống bị ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng xuống cấp đã kéo dài nhiều năm, việc sửa chữa vẫn chưa được triển khai, khiến người dân bức xúc.

“Không hiểu vì sao một tuyến đường đô thị lại xuống cấp đến mức như vậy. Nhiều năm nay vẫn để nguyên, không được sửa chữa. Mỗi lần mưa xuống, tôi gần như không dám đi vào vì sợ rơi xuống hố mà không nhìn thấy”, chị Nguyễn Thị Hà cho hay.

Theo người dân, ngoài ra, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng hư hỏng. Nước thải và nước mưa thường xuyên chảy tràn trên mặt đường, lâu ngày làm suy yếu kết cấu, khiến mặt đường nhanh chóng bị phá vỡ.

Về việc này, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh xác nhận, tuyến đường Cao Xuân Huy hiện nay đã xuống cấp và cần sớm được sửa chữa. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp tam thời để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, tránh tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn