Nghệ An: Được quy hoạch khu đất gần 2.000m2, Hội DN trẻ vẫn phải thuê trụ sở 15 năm qua?

Sau 13 năm được QH, khu đất này vẫn bỏ hoang hết sức lãng phí và nhếch nhác bộ mặt phố thị. (Khu đất đang được 1 đơn vị khác san gạt để mượn mặt bằng để VLXD).

Theo quy hoạch, Khu nhà ở Yên Hoà được quy hoạch trên khu đất rộng 3,2 ha với những định hướng như sau: Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê gồm 01 công trình cao 9 tầng (diện tích 4.500m2). Khu biệt thự liền kề gồm 24 lô, mỗi lô từ 160-238m2 (tổng diện tích khoảng 4.000m2). Khu nhà ở liền kề 3 tầng gồm 74 lô, mỗi lô từ 103-139m2 (tổng diện tích 9.200m2. Ngoài ra dự án còn có Khu xây dựng công trình công cộng gồm 01 nhà trẻ cao 2 tầng, diện tích khoảng 2.200m2, khu cây xanh, thể dục thể thao, công viên.

Năm 2009, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000019 (lần đầu) với tổng vốn đầu tư: 292,35 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án 28 năm kể từ ngày được cấp GCNĐT. Tiến độ thực hiện dự án: 5 năm kể từ ngày cấp GCNĐT.

Năm 2010, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (lần 1) tại Quyết định số 4745/QĐ.UBND-CN.

Năm 2010, dự án Khu nhà ở Yên Hoà được PTC UBND tỉnh Nghệ An lúc bấy giờ là ông Hồ Đức Phớc phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết xây dựng (lần 1) tại QĐ số 4745. Tại QĐ này đã có thêm trụ sở Hội DN trẻ Nghệ An với diện tích 2.000m2.

Tại lần điều chỉnh quy hoạch này, ngoài các hạng mục chính được giữ nguyên thì có phê duyệt thêm Trụ sở Hội Doanh nghiệp trẻ Nghệ An với diện tích 2.000m2 (được chia từ diện tích 4.500m2 của Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê).

Tại Quyết định số 4745 ghi rõ: “Trụ sở Hội DN trẻ Nghệ An là dự án riêng, được phê duyệt quy hoạch riêng; Hội DN trẻ Nghệ An có trách nhiệm hoàn trả các chi phí do Cty CP Doanh nghiệp trẻ đã thực hiện liên quan đến diện tích đất được bố trí”.

Tại quyết định điều chỉnh quy hoạch số 4745 do UBND tỉnh Nghệ An ban hành tiếp tục giao về tiến độ: “Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng trong vòng 09 tháng và hoàn thành dự án trong vòng 30 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Trường hợp không đảm bảo tiến độ thì quyết định này hết hiệu lực thi hành. Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án khác mà chủ đầu tư không được bồi thường”.

Giấy chứng nhận đầu tư hay Quyết định điều chỉnh QH đều ghi rõ ràng tiến độ là thế nhưng Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An đã không nghiêm túc thực hiện, tiếp tục vi phạm.

Vào năm 2012, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần thứ 2 tại QĐ số 2480. Theo QĐ này thì trụ sở Hội DN trẻ Nghệ An giảm diện tích từ 2.000m2 xuống còn 1.885,85m2, tầng cao tối đa 09 tầng. Các hạng mục khác của dự án cơ bản vẫn giữ nguyên. Và cho đến nay, quyết định điều chỉnh quy hoạch lần thứ 2 này vẫn còn được áp dụng.

Như vậy, tính đến tháng 10/2023, tức là sau 15 năm triển khai, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà vẫn chưa hoàn thành hạ tầng (trạm điện và tuyến đường phía Nam dự án chưa được xây dựng), gần 100 lô đất biệt thự, nhà liền kề thì mới chỉ xây dựng hơn chục căn. Khu đất trụ sở Hội DN trẻ Nghệ An vẫn bỏ hoang, không có động thái gì xây dựng, lãng phí tài nguyên, nhếch nhác bộ mặt phố thị.

Nếu không xây dựng, cần thu hồi để đấu giá tránh lãng phí

Vào tháng 3/2022, tại báo cáo về tình hình thực hiện dự án Khu nhà ở Yên Hoà, ông Nguyễn Văn Kết – Chủ tịch HĐQT Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An đã xin chuyển đổi khu đất xây dựng trụ sở Hội DN trẻ Nghệ An thành khu đất “xây dựng dựng toà nhà hỗn hợp và văn phòng công ty”. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận.

Mặc dù được thành lập từ năm 2003, được phê duyệt quy hoạch xây dựng trụ sở từ 2010 nhưng đến nay, Hội DN trẻ Nghệ An vẫn phải đi thuê văn phòng hoạt động. Hiện tại Hội này đang thuê trụ sở tại toà nhà VCCI số 01 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Nếu không được xây dựng và có nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh Nghệ An, các Sở ban ngành cần có phương án thu hồi, sớm đưa ra đấu giá để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Vào ngày 09/10/2023, Hội DN trẻ Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2003-2023). Trải qua hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Hội ngày càng phát triển đa dạng và mạnh mẽ, hiện nay, có gần 200 hội viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao UBND tỉnh Nghệ An đã bố trí lô đất rộng gần 2.000m2 để xây dựng trụ sở Hội từ 13 năm trước, nhưng đến nay Hội vẫn phải đi thuê văn phòng, chúng tôi đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội DN trẻ Nghệ An.

Khu đất rộng gần 2000m2, nằm mặt tiền đường yên hoà và đường quy hoạch 24 mét thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh nên rất có giá trị.

Ông Nguyễn Đàm Văn cho biết: “Cơ quan chức năng có gọi cho tôi về vấn đề này. Tuy nhiên cái này tôi không biết đâu. Bây giờ các anh xử lý như thế nào thì xử lý chứ tôi không biết. Từ khi nhận chức danh Chủ tịch Hội nhưng không có thông tin chi cả, cũng không có bàn giao về vấn đề này”.

Khi được hỏi UBND tỉnh Nghệ An đã quy hoạch cho mình một lô đất như vậy, nếu bây giờ họ xây dựng, ông có chuyển trụ sở Hội về không? Ông Văn cho biết: Khi làm Chủ tịch Hội tôi không được bàn giao cho nên tôi cũng không biết đó là đất gì, như thế nào cả. Nói chung là tôi không nhận được. Nếu họ xây dựng tôi cũng không đưa trụ sở Hội về đó.

Như vậy là sau 13 năm được QH xây dựng trụ sở Hội DN trẻ Nghệ An, khu đất gần 2.000m2 nằm mặt tiền đường Yên Hoà thuộc khu dân cư Yên Hoà, phường Quán Bàu, TP Vinh vẫn bỏ hoang hoá cho cỏ dại mọc.

Việc này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn làm cho bộ mặt mỹ quan đô thị hết sức nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An, các Sở ban ngành cần có phương án xử lý, có thể ra quyết định thu hồi, sớm đưa ra đấu giá để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương./.

