Nghệ An: Đủ chiêu trò vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai

Với những chiêu trò không phải là mới nhưng thời gian gần đây, mặc dù cơ quan chức năng đã ngăn chặn, khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều vụ việc lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo liên quan đến đất đai trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với các động thái ngày một tinh vi hơn.

Một mảnh đất bán trao tay cho nhiều người

Vụ việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Xuân Điểu - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix (thành lập vào ngày 12/6/2019), có trụ sở tại khối 2, thị trấn Diễn Châu huyện Diễn Châu, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào ngày 08/02/2023 đến nay dư luận vẫn còn quan tâm.

Bởi đây là đối tượng đã “núp bóng” doanh nghiệp để thực hiện hàng loạt vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm nói trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại trên địa bàn Nghệ An trong suốt thời gian qua. Và, với vai trò là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix, Điểu đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại.

Vậy nhưng, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục tạo ra những cơn “sốt ảo”, vẽ ra quy hoạch quy mô hoành tráng để bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền nhiều người khác.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc (Ảnh: CANA)

Cụ thể như trường hợp của anh V ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, vì tin vào lời của giám đốc Điểu nên vào năm 2022, anh V đã chuyển số tiền 3.920.000.000 đồng mua 07 lô đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy Mai Xuân Điểu thực hiện thủ tục chuyển nhượng như đã cam kết, anh V làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Sau khi điều tra, làm rõ thì mới biết 07 lô đất mà a V đã chuyển tiền cho Điểu đã được đối tượng này bán cho àm hợp đồng chuyển nhượng tiếp cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại TX. Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng quan tâm, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Mai Xuân Điểu là đối tượng mới ra tù, từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào năm 2017, tình trạng 01 lô đất bán trao tay cho nhiều chủ cũng đã từng xảy ra tại dự án “Tổ hợp khách sạn, Siêu thị kinh doanh dược, Thiết bị y tế và Nhà ở” trên địa bàn xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh cũng được nhiều bị hại làm đơn tố cáo.

Đến ngày 15/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư.

Loạt cán bộ dính sai phạm

Vào tháng 02/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Bình (công chức địa chính xã Quỳnh Bảng) và Phạm Đình Song về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, vào nă 2019, khi còn làm cán bộ địa chính xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Hồ Sỹ Bình đã thực hiện hành vi tẩy xóa ranh giới giữa các thửa đất để chuyển nhượng trái phép 413,4 m2 diện tích đất nông nghiệp vào đất vườn cho các hộ dân. Sau đó tiếp tục làm thủ tục nâng hạn mức đất ở và tách thửa gây thiệt hại cho nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 02/2023, cơ quan CSĐT Công an Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chu Thị Điệp (SN 1982), trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an làm việc với Chu Thị Điệp – nguyên cán bộ địa chính xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Theo đó, với cương vị được giao làm cán bộ địa chính xã Diễn Trường, Điệp đã có hành vi cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần để làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó “vòi tiền” làm các thủ tục về đất đai.

Qua nắm bắt phản ánh của người dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Chu Thị Điệp đã chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của một người dân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, vào ngày 28/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Giang (sinh năm 1984), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, với chức vụ cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP Vinh, cùng với vỏ bọc giàu có, Giang đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người dân trên địa bàn.

Vào năm 2021 đến nay, ngoài cán bộ địa chính liên tục dính sai phạm, hàng loạt cán bộ, công chức từng là lãnh đạo chủ chốt của xã trên địa bàn Nghệ An cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ vì có hành vi vi phạm liên quan đến đất đai.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp