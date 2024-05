Nghệ An: Dự án Khu du lịch sinh thái – văn hóa – tâm linh không thu hút được nhà đầu tư

Dự án Khu du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh núi Chung có tổng vốn đầu tư 667,9 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Dự án có tổng chi phí đầu tư dự kiến 667,9 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 270,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 397 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trên khu đất 56,52 ha ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm. Mục tiêu của Dự án là cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tạo khu du lịch sinh thái - văn hóa, thương mại dịch vụ làm vệ tinh hỗ trợ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên; góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ địa phương, thu hút đa dạng khách du lịch trong và ngoài nước; tạo việc làm cho lao động địa phương, phát triển ngành du lịch dịch vụ của địa phương và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: baodauthau.vn