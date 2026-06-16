Nghệ An: Đội QLTT số 10 xử lý hàng loạt vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: QLTT)

Bám sát diễn biến thị trường, Đội QLTT số 10 đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng Công an và Ban Chỉ đạo 389 tại các xã để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại.



Trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị tập trung kiểm tra các nhóm hàng hóa có nguy cơ cao như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.



Qua kiểm tra, Đội QLTT số 10 đã phối hợp với Công an các xã phát hiện, xử lý 5 hộ kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.



Lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều sản phẩm vi phạm như mũ lưỡi trai, túi xách, quần áo thể thao, dép và các mặt hàng tiêu dùng khác mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị xử lý hàng hóa vi phạm đạt gần 39 triệu đồng.



Cùng với công tác đấu tranh chống hàng giả, Đội QLTT số 10 cũng tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Thông qua việc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, đơn vị đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ mất an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đạt hơn 122 triệu đồng.



Theo Đội QLTT số 10, những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính.



Trong thời gian tới, Đội QLTT số 10 sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.





Tác giả: L.Q

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn