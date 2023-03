Nghệ An: Doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng đất đấu giá để tập kết gỗ

Your browser does not support the video tag.

Video bãi gỗ "khủng" tập kết trái quy định tại xã Diễn Phúc.

Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Diễn Phúc (Diễn Châu - Nghệ An) về việc một hộ kinh doanh tập kết gỗ với số lượng lớn trên đất đã đấu giá. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân đã trúng đấu giá đất tại khu vực cũng như chất lượng hạ tầng của khu đấu giá có nguy cơ bị ảnh hưởng khi những xe tải cỡ lớn liên tục “cày xéo”.

Theo phản ánh, tại khu vực hạ tầng chia lô đất ở thuộc khu vực xóm Phúc Thiên, xã Diễn Phúc tình trạng một doanh nghiệp tập kết gỗ một cách “vô tội vạ”.

Ngày 10/3, có mặt tại khu vực cùng thời điểm đoàn của UBND xã Diễn Phúc đang tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc tập kết gỗ của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tài Nguyên.

Bãi gỗ được tập kết từ lâu.

Tại thời điểm kiểm tra, có nhiều xe tải cỡ lớn đang bốc dỡ gỗ trên các tuyến đường của khu hạ tầng. Theo người dân, những xe tải có trọng tải lên đến hàng chục tấn, trong khi thiết kế đường khu dân cư hạ tầng chỉ chịu tải được dưới 7 tấn.

Theo quan sát, tại nhiều vị trí của khu hạ tầng chia lô đất ở xóm Phúc Thiêm gỗ được tập kết một cách tràn lan. Bà T. một hộ dân được cấp quyền sử dụng đất tại khu vực nói trên, bức xúc: “Họ tập kết gỗ như là đất của gia đình mình vậy. Đất chúng tôi mua rồi, họ vẫn ngang nhiên sử dụng?...”.

Gỗ được tập kết trên cả đường giao thông.

Không chỉ dừng lại ở việc tập kết trên các lô đất, gỗ còn được tập kết lên cả các tuyến đường nội khu dân cư. Thậm chí, nhiều khúc gỗ cỡ lớn còn được doanh nghiệp đổ đất san lấp, tập kết ngay trên hành lang giao thông của Quốc lộ 7A.

Một người dân xóm Phúc Thiêm, thắc mắc: Việc xe tải hạng nặng chạy vào đường khu dân cư vậy sẽ làm hư hỏng đường, dân làm sao sử dụng khi vào xây dựng nhà ở. Tại sao họ dám tự tiện sử dụng đất của người khác dù chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở?.

Xe tải cở lớn cày xéo.

Trả lời về thực trạng tập kết gỗ trái phép của Công ty Tài Nguyên, ông Đậu Công Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Phúc, cho biết: Việc công ty Tài Nguyên tập kết gỗ tại đó diễn ra từ lâu, trước cả khi tôi làm Phó chủ tịch (năm 2022 - PV). Xã cũng đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu đơn vị khắc phục nhưng được một thời gian lại tái diễn. Đợt này, xã đã có lập biên bản, yêu cầu Công ty Tài Nguyên xử lý dứt điểm tình trạng này.

Người dân bức xúc trước sự "lộng hành" của doanh nghiệp trên đất của họ

Trao đổi qua điện thoại, ông Tài - đại diện Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tài Nguyên xác nhận có sự việc trên. Ông Tài, nói: Em cũng mới đổ đất đó, lúc sáng anh em dưới huyện (UBND huyện Diễn Châu - PV) mới gọi nhắc đó. Trong khu hạ tầng thì em tập kết đất anh em mua, có chỗ em thuê còn có chỗ thì em có bỏ ra ngoài 1 ít. Hiện, bên em đang tạm thời bỏ đó nhưng em sẽ di chuyển ra ngoài…

Việc Công ty Tài Nguyên sử dụng đất của các hộ dân để tập kết gỗ, gây ảnh hưởng đến hàng lang an toàn giao thông đã xảy ra trong thời gian dài. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng, chính quyền sở tại cần có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn