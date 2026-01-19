Nghệ An: Doanh nghiệp khu công nghiệp cần tuyển khoảng 32.000 lao động trong năm 2026

Nhu cầu nhân lực tăng mạnh cùng quá trình mở rộng quy mô, chất lượng các KCN khiến việc kết nối cung - cầu lao động gặp nhiều áp lực. Trước thực tế này, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2026” theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và tạo thêm cơ hội việc làm ổn định cho người lao động.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, ngày hội việc làm năm 2026 sẽ tổ chức 3 đợt tại các KCN trọng điểm: Đợt 1: tại KCN VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên), diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ 8h ngày 28/2/2026; dự kiến 15-20 doanh nghiệp tham gia, nhu cầu tuyển trên 20.000 lao động; Đợt 2: tại KCN WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh) vào giữa tháng 4/2026; khoảng 15-20 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển trên 10.000 lao động, gồm các doanh nghiệp ở KCN Bắc Vinh, WHA và Nam Cấm; Đợt 3: tại KCN Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) vào tháng 6/2026; dự kiến 8–10 doanh nghiệp, tuyển trên 3.000 lao động cho các KCN Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi và Nghĩa Đàn.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan để rà soát, hoàn thiện và triển khai kế hoạch, đảm bảo đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

Tác giả: Đức Thuận

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn