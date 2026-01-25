Nghệ An: Đoạn đường chưa đầy 1km dang dở, 'đào lên rồi để đó'

Tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) được thi công từ đầu năm 2025 để phục vụ dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống mương thoát nước. Tuy nhiên, sau khi đào xong, mặt đường không được hoàn trả theo hiện trạng ban đầu mà bị bỏ lại ngổn ngang đất đá, nhiều hố sâu, có đoạn lầy lội, có đoạn phủ bụi dày đặc, gây bức xúc cho người dân sinh sống hai bên tuyến.

Đất, vật liệu thi công chất đống ngổn ngang giữa lòng đường.

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến mương thoát nước đường Phượng Hoàng Trung Đô có tổng kinh phí xây lắp hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình sáp nhập, chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, Ban Quản lý dự án thành phố Vinh bị giải thể, dẫn đến việc thay đổi chủ đầu tư, khiến công trình phải tạm dừng thi công trong nhiều tháng.

Cũng trên tuyến đường này, một số công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè,.buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đến nay, khối lượng thi công của dự án đã đạt khoảng 85%. Phần việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện một số hạng mục mương thoát nước và hoàn trả, thảm lại mặt đường. Nhà thầu cho biết đã bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị và nhân lực, song vẫn phải chờ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trường Vinh hoàn tất tư cách pháp nhân và đi vào hoạt động để có thể tiếp tục triển khai.





Trên tuyến đường này có 2 trường học nên hằng ngày lượng học sinh và phụ huynh qua lại rất đông.

Trong thời gian công trình “đứng bánh”, người dân địa phương đang phải gánh chịu nhiều hệ lụy. Vào mùa nắng, mỗi lượt xe lưu thông lại cuốn theo bụi đất mịt mù, phủ kín mặt đường và tràn vào nhà dân hai bên. Không ít hộ gia đình buộc phải đóng kín cửa suốt ngày để hạn chế bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe.

Trái lại, vào mùa mưa, tuyến đường nhanh chóng biến thành “bãi bùn”. Nước thoát chậm, nhiều đoạn trũng thấp bị ngập, bùn đất nhão nhoẹt, trơn trượt khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Phương tiện phải né tránh từng đoạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm khi nhiều vị trí đào xới không có rào chắn, biển cảnh báo hoặc đèn tín hiệu đầy đủ, trong khi hệ thống chiếu sáng hạn chế.





Do bùn đất và bụi bặm kéo dài, nhiều hộ dân đã phải căng bạt che chắn tạm giữa đường để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Tuyến đường có lượng người và phương tiện lưu thông lớn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Trường Vinh cho biết, sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh đã bàn giao một số dự án cho phường làm chủ đầu tư, trong đó có dự án tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô. Tuy nhiên, việc bàn giao hiện mới dừng lại ở hồ sơ pháp lý.

UBND phường Trường Vinh cũng vừa hoàn tất việc thành lập và công bố Ban Quản lý dự án, đồng thời đang triển khai các bước tiếp theo nhằm tháo gỡ vướng mắc. Dự kiến, mặt bằng tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô sẽ được hoàn trả và công trình hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn