Nghệ An "điểm mặt" hơn 100 đơn vị nợ thuế

Ảnh minh họa

Chi cục thuế Khu vực Sông Lam II (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) vừa có thông báo số 4192/TB - CCT về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II thực hiện công khai thông tin 70 đơn vị còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2023 với số tiền là 13.831.947.949 đồng. Các đơn vị này đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong đó, với số tiền thuế nợ nhiều như Công Ty Cổ phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Trường Sơn địa chỉ tại Xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn với số tiền thuế nợ hơn 3,7 tỷ đồng. Công ty TNHH Đại Phú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên với số tiền thuế nợ hơn 524 triệu đồng. Doanh nghiệp tư nhân Hoè Vân địa chỉ tại Số 31, đường Ngô Thị Nhậm, thành phố Vinh, số tiền thuế nợ hơn 323 triệu đồng. Công Ty TNHH Hải Dương địa chỉ xóm 3, Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An với số tiền thuế nợ là hơn 258 triệu đồng. Công Ty TNHH Mangan Hoàng Long địa chỉ tại xóm 10 Khe Hương, Xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn với số tiền thuế nợ hơn 208 triệu đồng. Công Ty TNHH Khai Thác Cát Sạch Hồng Long - Nam Đàn địa chỉ tại xóm 3, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, với số tiền thuế nợ là hơn 125 triệu đồng.

Chi cục thuế Khu vực Sông Lam II (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) với thông báo số 4192/TB - CCT

Tiếp đến, Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 1 (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) cũng vừa công khai thông tin 55 đơn vị đang nợ thuế lên đến hơn 15 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số những người nộp thuế/đơn vị đang nợ thuế “khủng” tính đến hết tháng 10/2023 là Công ty Công ty CP xuất khẩu và khai thác khoáng sản Việt Nam, có địa chỉ tại số 10, ngách 12/3, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Hiện doanh nghiệp này đang nợ tiền thuế lên đên hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài đơn vị trên, trong danh sách 55 đơn vị đang nợ tiền thuế được Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 1 "điểm mặt" lần này, có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Cụ thể, các công ty, đơn vị đang nợ tiền thuế như: Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà, địa chỉ tại xã Châu cường, huyện Quỳ Hợp: 219 triệu đồng; Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc: 144 triệu đồng; doanh nghiệp tư nhân Dũng Hùng: 97 triệu đồng; Công ty CP Khoáng sản Thành Châu Nghệ An: 281 triệu đồng...

Liên quan đến việc nợ thuế kéo dài, ngày 16/11/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều đại diện doanh nghiệp.

Cụ thể, Chi Cục thuế Bắc Nghệ An khu vực II (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) có Thông báo số 7719/TBXC - CCT ngày 14/11/2023 gửi Cục Quản lý xuất cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1993) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ngọc Phúc, địa chỉ tại xóm Phú Yên, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu với lý do đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng còn nợ thuế, đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/11/2023 đến khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Các thông báo tạm hoãn xuất đối với đại diện pháp của doanh nghiệp nợ thuế của Chi Cục thuế Bắc Nghệ An khu vực II

Tiếp đến, Chi Cục thuế Bắc Nghệ An khu vực II có Thông báo số 7669/TBXC - CCT ngày 14/11/2023 gửi Cục Quản lý xuất cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Thành Hưng (sinh năm 1978) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nam - Mỹ là doanh nghiệp đang thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/11/2023 đến khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cũng trong ngày 14/11/2023, Chi Cục thuế Bắc Nghệ An khu vực II có Thông báo số 7670/TBXC - CCT gửi Cục Quản lý xuất cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Đầu Bình (sinh năm 1967) là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Châu Thành địa chỉ tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành là doanh nghiệp đang thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/11/2023 đến khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn