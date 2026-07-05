Nghệ An di dời hàng trăm hộ dân khỏi chung cư Quang Trung trước mùa mưa bão

Khu C, chung cư Quang Trung ở phường Thành Vinh, Nghệ An.

Gấp rút di dời dân khỏi chung cư cũ

Những ngày qua, UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời khỏi hai tòa chung cư C5 và C6 thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Theo quyết định của phường Thành Vinh, 140 hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu và người sử dụng hợp pháp các căn hộ tại hai tòa nhà phải thực hiện di dời để phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Hai công trình này được cơ quan chuyên môn kiểm định, xác định ở mức nguy hiểm cấp D - cấp độ nguy hiểm cao nhất đối với nhà chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục sử dụng.

Để người dân yên tâm chuyển đến nơi ở tạm trong thời gian chờ tái định cư, địa phương hỗ trợ một lần 5 triệu đồng/hộ để di dời và hỗ trợ tiền thuê nhà trong 6 tháng với mức 5 triệu đồng/hộ/tháng.

Khu chung cư bao gồm 22 tòa nhà 5 tầng (chia thành các khu A, B, C và D). Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở đây xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Những ngày qua, nhiều hộ dân chủ động thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm theo phương án được thông báo. Không ít người bày tỏ sự lưu luyến khi phải rời căn hộ gắn bó suốt nhiều thập kỷ, nhưng đều đồng thuận với chủ trương di dời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Bà Lê Thị Hoa, cư dân tòa C5 cho biết, gia đình bà sinh sống tại đây gần 40 năm nên việc chuyển đi để lại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, trước tình trạng công trình xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt mỗi mùa mưa bão đều thấp thỏm lo lắng, gia đình bà đồng tình với chủ trương của địa phương.

"Được chính quyền hỗ trợ kinh phí thuê nhà trong thời gian chờ tái định cư, chúng tôi yên tâm hơn và mong dự án sớm hoàn thành để có nơi ở mới khang trang", bà Hoa nói.

Cùng chung tâm trạng, ông Nguyễn Văn Hải, cư dân tòa C5 cho biết, gia đình chuẩn bị tinh thần từ trước nên việc chuyển nhà diễn ra thuận lợi.

"Tôi sống ở đây hơn 40 năm nên rất gắn bó. Nhưng những năm gần đây, căn hộ xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa thường xuyên thấm dột, tường nứt, trần bong tróc. Nay được hỗ trợ kinh phí thuê nhà, gia đình yên tâm chuyển đến nơi ở tạm và mong sớm được trở về khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống", ông Hải chia sẻ.

Người dân di dời đồ đạc khỏi chung cư Quang Trung.

Kiên quyết không để người dân ở lại nơi nguy hiểm

Đây không phải lần đầu chính quyền phường Thành Vinh tổ chức di dời cư dân tại khu chung cư Quang Trung. Tháng 8/2025, trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, phường Thành Vinh cũng khẩn trương vận động người dân rời khỏi các khu nhà nguy hiểm.

Tuy nhiên, việc triển khai sát thời điểm bão khiến thời gian chuẩn bị gấp gáp, công tác vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Rút kinh nghiệm từ thực tế đó, năm nay địa phương chủ động xây dựng phương án từ sớm, triển khai di dời ngay từ cuối tháng 6, trước khi bước vào cao điểm mưa bão.

Việc làm này không chỉ góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân mà còn tạo điều kiện để đơn vị thi công sớm tiếp cận mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại khu chung cư.

Phía ngoài hành lang, từng mảng vữa lớn trên trần bị bong tróc, trơ ra khung sắt hoen gỉ.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, bên cạnh việc di dời người dân đến nơi an toàn, chính quyền đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, thường xuyên đôn đốc tiến độ thi công các khu tái định cư, bảo đảm hoàn thành theo các mốc thời gian cam kết.

Theo ông Diệu, việc sớm hoàn thành các khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt vẫn là bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân đang sinh sống tại những công trình được xác định ở mức nguy hiểm cấp D.

Vì vậy, cùng với việc khẩn trương tổ chức di dời, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm trong thời gian chờ nhận nhà tái định cư.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 23 nhà chung cư cũ được xây dựng trong giai đoạn 1976-1982. Đến nay, địa phương phá dỡ 17 nhà, đạt khoảng 74%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cao của cả nước. Việc đẩy nhanh cải tạo các khu chung cư xuống cấp không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân, nhất là trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn