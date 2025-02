Nghệ An: Đầu năm cấp mới 1 dự án và điều chỉnh 3 lượt dự án có mức đầu tư hơn 3.223,5 tỷ đồng

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: P.V

Theo đó các dự án điều chỉnh vốn lớn như: Nhà máy Điện rác Nghệ An tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc của Công ty CP Galax có tổng mức đầu tư tăng 2.928,8 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất gia công giày, dép xuất khẩu tại KCN WHA của Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam tăng 7,8 triệu USD (tương đương 189,5 tỷ đồng). Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 3.223,5 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ.

Trước đó, năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 88 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 43.919,7 tỷ đồng; điều chỉnh 188 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 45 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư tăng 22.962,6 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh năm 2024 là 66.882,3 tỷ đồng, gấp 1,15 lần cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu hút FDI đạt gần 1,75 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút FDI.

Có thể nói, trong những năm qua tỉnh Nghệ An là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn từ khắp nơi trên thế giới. Trong số các nhà đầu tư Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 1,925 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (1,313 tỷ USD), Singapore (1,097 tỷ USD), Đài Loan (625,65 triệu USD), Thái Lan (185,03 triệu USD), Nhật Bản (145,11 triệu USD), Hàn Quốc (114,86 triệu USD), và Ấn Độ (28 triệu USD).

Đáng chú ý, các nhà đầu tư nổi bật tại Nghệ An bao gồm những thương hiệu toàn cầu như Foxcon, Goertek, Everwin, JuTeng, và Luxshare ICT. Đây đều là các doanh nghiệp uy tín, có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, thân thiện với môi trường, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật quốc tế cũng như tại Việt Nam.

Trước đó vào năm 2023, thu hút FDI tại Nghệ An cũng đã vượt mốc 1 tỷ USD vốn FDI, đạt 1,603 tỷ USD, tăng 66,8% so với năm 2022, giữ vững vị trí thứ 8 cả nước. Trước đó, năm 2022, tỉnh Nghệ An đã thu hút 961,3 triệu USD, đây cũng là lần đầu tiên Nghệ An lọt vào top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất.

Tính đến hết năm 2024, Nghệ An có 169 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,68 tỷ USD.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư, các doanh nghiệp FDI đã mang đến cho Nghệ An những công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại và mô hình quản lý mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

