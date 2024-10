Nghệ An: Đất ở nơi “nóng”, nơi “lạnh”

Trước tình trạng thị trường bất động sản (BĐS) ở Nghệ An nóng lên trong thời gian qua, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý và kiểm soát tình hình biến động giá BĐS. Theo đó, thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, tình trạng “thổi giá, đẩy giá” gây ra hiện tượng “sốt ảo” vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều lo ngại về sự ổn định của thị trường và an ninh trật tự xã hội. Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng rà soát và kiểm tra hoạt động kinh doanh BĐS, đặc biệt tại những khu vực có dấu hiệu tăng giá bất thường. Thông tin về thị trường và các dự án sẽ được công khai nhằm đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Tài chính giám sát đấu giá, đảm bảo tính công khai. Các hoạt động đấu giá bất thường sẽ được kiểm tra và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi. UBND cấp huyện được yêu cầu kiểm soát hoạt động mua bán BĐS, đặc biệt là đất nền trong các khu vực đã được phân lô. Công khai quy hoạch sử dụng đất và các dự án đã được phê duyệt để bảo đảm thông tin minh bạch cho thị trường.