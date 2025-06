Nghệ An: Danh tính kẻ h.à.nh h.u.ng nữ nhân viên y tế tại bệnh viện

Ngày 2-6, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hình ảnh nhân viên N.T.A. bị hành hung tại bệnh viện

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt thiết lập hệ thống cảnh báo và giám sát an ninh hiệu quả, đồng thời quan tâm thăm hỏi, động viên tinh thần nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào lúc 23 giờ 52 phút ngày 31-5, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân T.V.L. (SN 1972, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh).

Trong lúc làm thủ tục, một người đàn ông là người nhà bệnh nhân đã không hợp tác, dùng lời lẽ xúc phạm, rồi bất ngờ lao qua quầy, tát mạnh vào mặt điều dưỡng N.T.A. đang làm nhiệm vụ.

Bị đánh, điều dưỡng A. sưng mặt, buồn nôn, tinh thần hoảng loạn.

Bệnh viện đã lập tức báo Công an phường Nghi Phú và các đơn vị chức năng. Tuy nhiên, đến khi lực lượng chức năng có mặt lúc 0 giờ 20 phút ngày 1-6, người hành hung đã rời khỏi hiện trường.

Được biết, người hành hung nữ điều dưỡng được xác định là Trần Tuấn A. (32 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Kim, TP Vinh). Tuấn A. là con trai của bệnh nhân T.V.L. được đưa vào cấp cứu. Hiện, cơ quan công an đã làm việc với người này.

Liên quan đến sự việc trên, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo trực tiếp cho công an tỉnh nhanh chóng điều tra, xác minh và xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động