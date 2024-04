Nghệ An dành 12 huy chương tại giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024

Thể thao

Giải vô địch các câu lạc Pencak Silat Quốc gia năm 2024 do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức. Tham dự có hơn 500 Cán bộ, Huấn luyện viên, Vận động viên của 43 Câu lạc bộ đến từ 29 tỉnh, thành, ngành: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bộ Công An, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Quân Đội, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.