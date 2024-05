Nghệ An: Dàn xe 'hung thần' chở đất, bụi bặm bủa vây quốc lộ 1A

Bụi bay mù mịt trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua cầu Khe Quánh, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

Những "hung thần" phá hỏng hạ tầng giao thông

Gần đây, trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Khe Quánh (Km438+520) ở thôn Tây Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc xuất hiện dàn xe tải cỡ lớn chở đất hoạt động rầm rộ, hết công suất. Dàn xe này lấy đất từ các mỏ ở khu vực Lèn Dơi xã Nghi Yên để phục thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh và vùng phụ cận.

Video: Xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

Mùa cao điểm xây dựng, dàn xe tải chở đất lưu thông nườm nượp, được ví như những ‘hung thần’ phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, gây tiếng ồn, ô nhiễm bụi bặm nghiêm trọng. Khu vực cửa mỏ và dọc tuyến quốc lộ 1A đất đá rơi vãi khắp nơi, ngày nắng bụi bay mù mịt, những lúc mưa gió đường lầy lội, nhão nhoét bùn đất, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, việc đi lại của người dân.

“Dàn xe tải chở đất hoạt động liên tục, bụi bặm bủa vây khắp nơi, bầu không khí luôn ngột ngạt, khó chịu, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh hô hấp rất lớn. Thỉnh thoảng có thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở, nhưng thực tế bụi bặm gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa được ngăn chặn, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn”, ông Dương Văn T. bức xúc phản ánh.

Từ khu vực cửa mỏ cầu Khe Quánh, xã Nghi Yên bụi bặm bay mù mịt kéo dài hàng km trên tuyến quốc lộ 1A

Lớp bùn đất nhão nhoét trên đường, thời tiết nắng nóng dẫn đến ô nhiễm bụi bặm

Người dân khu vực vùng mỏ Lèn Dơi đang phải hứng chịu những ảnh hưởng, tác động không hề nhỏ từ việc khai thác, vận chuyển đất. Trong khi đó, vì lợi ích kinh tế và áp lực tiến độ của các dự án, hoạt động vận chuyển đất vẫn diễn ra thường xuyên, liên tục, bất chấp mọi quy định về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên Đậu Xuân Luân xác nhận, hoạt động vận chuyển đất từ các mỏ khu vực Lèn Dơi gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là ô nhiễm bụi bặm trên quốc lộ 1A. Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin dư luận phản ánh, đồng thời yêu cầu các chủ mỏ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

“Nguyên nhân ô nhiễm bụi bặm là do phạm vi tưới nước mới chỉ được thực hiện từ mỏ đất ra quốc lộ 1A. Qua theo dõi, nắm bắt từ các chủ mỏ thì trên quốc lộ 1A đơn vị quản lý đường bộ chưa cho phép tưới nước vì sợ hư hỏng mặt đường bê tông nhựa. Vì vậy, phương án phòng ngừa ô nhiễm bụi bặm trong mùa nắng nóng vẫn chưa thể khả thi”, ông Đậu Xuân Luân thông tin.

Chưa thể giải quyết dứt điểm

Qua tìm hiểu được biết, khu vực Lèn Dơi xã Nghi Yên hiện có 3 mỏ khoáng sản (2 mỏ đất san lấp và 1 mỏ quặng) đang trong thời kỳ khai thác. Mùa cao điểm xây dựng, các mỏ đều khai thác hết công suất, do vậy số lượng xe chở đất cũng tăng lên theo cấp số nhân. Khu vực cửa mỏ Lèn Dơi và quốc lộ 1A dàn xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau lưu thông, bất chấp mọi quy định về tải trọng, bụi bặm gây ô nhiễm môi trường.

“Mỗi lần đi qua khu vực cầu Khe Quánh xã Nghi Yên bụi bặm bủa vây khắp nơi, bám một lớp dày đặc trên quần áo và phương tiện rất bẩn thỉu. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và có phương án xử lý vi phạm, phòng ngừa ô nhiễm bụi bặm trên đường”, anh Nguyễn Văn T. ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc phản ánh.

Xe tải chở đất chạy với tốc độ nhanh khiến bụi bặm bủa vây khắp đường quốc lộ 1A, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Tại buổi làm việc với phóng viên, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc Nguyễn Phú Đồng thừa nhận, quốc lộ 1A đoạn qua cầu Khe Quánh xã Nghi Yên đang xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi bặm mùa nắng nóng. Trước phản ánh của dư luận, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu các chủ mỏ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân.

“Ô nhiễm bụi bặm trong quá trình khai thác, vận chuyển đất là khó tránh khỏi. Quá trình theo dõi, giám sát, bụi bặm một phần là do xe tải kéo theo đất từ mỏ đi ra, mặt khác vị trí tiếp giáp hành lang quốc lộ 1A chưa được thảm nhựa, xe chạy nhiều dẫn đến bụi bặm khó kiểm soát”, ông Nguyễn Phú Đồng lý giải.

Dù nguyên nhân khách quan, hay chủ quan, thì một điều có thể khẳng định ô nhiễm bụi bặm ở khu vực cầu Khe Quánh là do hoạt động vận chuyển đất gây ra. Bởi nếu không có mỏ đất, hoặc việc kiểm soát tải trọng, phòng ngừa ô nhiễm môi trường được các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, nghiêm ngặt thì cung đường huyết mạch này chắc hẳn sạch sẽ, thoáng đãng hơn.

Khu vực cầu Khe Quánh xã Nghi Yên ô nhiễm bụi bặm ngày càng trở nên nghiêm trọng

Ô nhiễm bụi bặm khiến dư luận bức xúc, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các cơ quan, lực lượng chức năng

Dàn xe tải cỡ lớn chở đất có dấu hiệu vượt quá tải trọng, nhiều xe phủ bạt sơ sài khiến đất đá rơi vãi dọc đường, bụi bặm mù mịt kéo dài hàng km. Vậy nhưng, nghịch lý là các cấp có thẩm quyền dường như không vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm, hoặc nếu có kiểm tra nhưng sau đó tình trạng này tiếp tục tái diễn. Rốt cuộc, người dân vùng mỏ Lèn Dơi và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực cầu Khe Quánh vẫn đang phải hứng chịu tiếng ồn, ô nhiễm bụi bặm tra tấn...

Tác giả: Thế An - Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn