Nghệ An: Cư dân chung cư Bông Sen kêu cứu

Chung cư Bông Sen được tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011, do Công ty CP Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư. Tòa chung cư có 22 tầng, trong đó từ tầng 3 đến tầng 21 được sử dụng làm căn hộ. Năm 2013, các hộ dân bắt đầu mua và vào ở. Hiện nay, toàn bộ chung cư có 140 hộ dân sinh sống ổn định. Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng, các hộ dân trình bày 5 vấn đề khiến người dân bức xúc trong thời gian dài.

Cụ thể, dù đã vào ở hơn 10 năm nhưng chủ đầu tư chưa tiến hành họp dân để bầu ra Ban quản trị. Từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư cũng chưa tổ chức cuộc họp với người dân để thông báo và giải quyết các vấn đề bất cập xảy ra trong quá trình hoạt động; do chưa thành lập được Ban quản trị nên khoản kinh phí bảo trì 2% chưa bàn giao cho người dân quản lý. Chủ đầu tư cũng chưa bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng cho cư dân. Hiện nay một số tài sản chung đã hư hỏng nhưng không được chủ đầu tư sửa chữa. Đặc biệt là thang máy có thời điểm ngừng hoạt động hơn 20 ngày, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Thế Đông (49 tuổi) - trú tại căn hộ 1806 trình bày: Đầu tháng 10/2024, khi thang máy số 2 của chung cư dừng hoạt động, Trưởng ban quản trị do chủ đầu tư chỉ định đã thuê thợ về kiểm tra và được báo phí thay thế linh kiện hết hơn 33 triệu đồng. Ông Đông bức xúc: “Trưởng Ban quản lý chung cư sau đó thông báo các hộ dân phải nộp khoản phí bảo trì 2% để sửa chữa thang máy và các hạng mục liên quan. Tuy nhiên, theo như hợp đồng chúng tôi ký kết khi mua nhà, thì phí bảo trì đã có trong số tiền mua nhà nên cư dân chúng tôi không đồng ý nộp khoản tiền nói trên”.

Cũng theo ông Đông, ngoài khoản kinh phí bảo trì, các hộ dân còn thấy bất an khi trạm biến áp điện được đặt ngay dưới tầng hầm chung cư. Phía trên sân thượng, chủ đầu tư cũng cho nhà mạng thuê đặt trạm thu phát sóng.

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Nghệ An, cho biết: Đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của người dân. Với nội dung thành lập ban quản trị, chủ đầu tư đã nhiều lần chuẩn bị và sắp xếp để tổ chức, song không nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của toàn bộ các chủ sở hữu cũng như UBND phường Quang Trung. Riêng khoản phí bảo trì, số tiền người dân bỏ ra mua chung cư chưa bao gồm khoản phí bảo trì. Việc này cũng đã ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ: “Giá bán căn hộ nêu trên đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, không bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí khác”.

Cũng theo ông Hiển, hơn 10 năm qua, chủ đầu tư đã bỏ ra rất nhiều tiền để sửa chữa các hạng mục hư hỏng của chung cư nhưng chưa thu phí bảo trì. Công ty đã lên kế hoạch và sắp tới sẽ mời UBND phường cùng dự họp để bầu ra ban quản trị chung cư và giao lại việc quản lý chung cư này. Về nhà sinh hoạt cộng đồng, công ty đã có kế hoạch sử dụng tầng 2 để làm nơi sinh hoạt. Đối với trạm biến áp điện đặt tại tầng hầm có trong thiết kế thi công ban đầu và được phê duyệt. Theo định kỳ, đơn vị điện lực sẽ đến kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên nên đảm bảo an toàn. Về các trạm thu phát sóng trên tầng thượng cũng đã được đơn vị thuê xin cấp phép từ cơ quan chức năng và không ảnh hưởng đến người dân chung cư.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn