Nghệ An: Công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn thi công ẩu?

Trong tỉnh

Công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) do Công ty TNHH Tân Hồng thi công bộc lộ nhiều bất cập khiến người dân bức xúc, nghi ngại về chất lượng và mất an toàn giao thông.