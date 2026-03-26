Nghệ An: Công bố tình huống khẩn khu vực có nguy cơ sạt lở ở xã Tân Kỳ

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Km270+900, Quốc lộ 15A, xã Tân Kỳ do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, địa phương này công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đất tại vị trí Km270+900 Quốc lộ 15A, khối 1, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Nguy cơ sạt lở nghiêm trọng xuống nhà dân bất cứ lúc nào tại xã Tân Kỳ, Nghệ An.

Cụ thể, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 năm 2025 (Kajiki), đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Nghệ An, trong đó gây sạt lở đất nghiêm trọng tại vị trí Km270+900 Quốc lộ 15A, khối 1, xã Tân Kỳ.

Mức độ hư hỏng tại vị trí Km270+900 có tổng chiều dài đoạn sạt lở và nguy cơ sạt lở khoảng 200m, chiều cao điểm sạt lở từ 8-10m. Dưới chân núi đoạn bị sạt lở có 9 hộ dân đã xây dựng nhà ở kiên cố với tổng 30 nhân khẩu.

Nhiều hộ dân ở xã Tân Kỳ phải đi “lánh nạn” vì nguy cơ sạt lở đất

Phía ngoài nhà ở các hộ dân này là Quốc lộ 15A đoạn nối xã Tân Kỳ với xã Đô Lương. Ngay sát mép trên của đoạn sạt lở, có 2 vị trí cột điện 35KV thuộc đường dây 371E15.4, là đường dây điện huyết mạch cấp điện từ trạm biến áp 110KV Đô Lương cho xã Tân Kỳ và các xã vùng phụ cận.

Việc này đã đe dọa cuộc sống của 9 hộ dân và an toàn lưới điện huyết mạch cấp từ trạm biến áp 110KV Đô Lương cho xã Tân Kỳ và các xã phụ cận.

Nhiều ta luy, bờ rào, mái tôn phía sau của người dân bị sập đổ.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực, tập trung nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo an toàn về người, tài sản và ổn định cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là trước mùa mưa bão năm 2026, đồng thời đảm bảo an toàn cho đường dây điện 371E15.4 đi qua khu vực sạt lở.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công ty Điện lực Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, phối hợp cùng UBND xã Tân Kỳ để triển khai công tác khắc phục nhanh vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 5/9/2025, Báo Đại Biểu Nhân dân có bài phản ánh: " Người dân Tân Kỳ thấp thỏm lo âu vì nguy cơ sạt lở", phản ánh về việc nhiều hộ dân tại khối 1 xã Tân Kỳ (Nghệ An) phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất do quả đồi nằm đằng sau. Bên cạnh đó, tại đây có tuyến đường điện trung thế chạy qua có nguy cơ bị đổ. Sự việc này khiến nhiều hộ dân phải đóng cửa để đi “lánh nạn”.

Sau khi nắm bắt được thông tin, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn khảo sát thực tế xem xét giải quyết tình trạng sạt lở tại đây. Bên cạnh đó, điện lực Nghệ An cũng có chỉ đạo với chi nhánh khu vực để di dời cột điện tại khu vực này.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn