Nghệ An: Công an huyện Nghi Lộc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Đối tượng Ngô Công Nguyên tại cơ quan Công an

Năm 2022, đối tượng Ngô Công Nguyên (sinh năm 2004) trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản và bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội danh cướp giật tài sản.

Quá trình chấp hành án tại địa phương, Ngô Công Nguyên đã bỏ trốn nhiều nơi, sau đó sang Campuchia. Nắm được thông tin này, Công an huyện Nghi Lộc xác định có thể dùng tình cảm gia đình, chính quyền địa phương tác động để Nguyên trở về nước đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Công an huyện Nghi Lộc đã trao đổi với gia đình Ngô Công Nguyên về việc thuyết phục đối tượng này về nước đầu thú.

Sau một thời gian được gia đình và Công an huyện Nghi Lộc vận động thuyết phục, ngày 06/9/2024, đối tượng Ngô Công Nguyên đã đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc vận động đối tượng Ngô Công Nguyên từ nước ngoài về nước đầu thú là thành công lớn của Công an huyện Nghi Lộc, được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn