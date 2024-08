"Hotgirl" phạm tội lừa đảo ra đầu thú sau 20 ngày trốn chạy

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ tuyệt đối an toàn Ngày Quốc khánh 2/9/2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và quán triệt đến 100% cán bộ chiến sỹ Công an các phường, đội để thực hiện.

Trước đó, vào khoảng hơn 12h ngày 22/8, lực lượng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã vận động đối tượng bị truy nã Lê Thị Kim Chi (SN 1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đường Thôn, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Lê Thị Kim Chi tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào ngày 8/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Kim Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khoản 1 Điều 174 Bộ Luật Hình sự nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đến ngày 2/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Kim Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tích cực truy tìm tung tích của đối tượng. Sau khi nắm được thông tin về Lê Thị Kim Chi, Công an quận Hà Đông đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vận động thành công đối tượng ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.