Nghệ An: Công an xã nhanh chóng làm rõ nội dung "Video clip thanh niên chặn xe đòi tiền trên QL 7A"

Trước đó, vào ngày 03/12/2025, Công an xã Vân Tụ nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An với nội dung: Trang Fanpage “Nghệ An 24H” đăng tải video có nam thanh niên chặn xe đòi tiền ở Quốc lộ 7A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Vân Tụ phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác minh, xác định, làm rõ đối tượng có hành vi trên là Nguyễn Phúc Yến, (sinh năm 1993), trú tại xóm Ngọc Thượng, xã Vân Tụ.

Nguyễn Phúc Yến (giơ tay) chặn xe đòi tiền trên Quốc lộ 7A (ảnh được cắt từ video)

Theo điều tra, vào khoảng 15 giờ ngày 01/12/2025, Trần Đăng Đại (sinh năm 1993), trú tại khu đô thị Văn Phú Hà Đông, thành phố Hà Nội có điều khiển xe ô tô hướng từ Đô Lương - Diễn Châu, đi qua đoạn Quốc lộ 7A, thuộc xã Vân Tụ thì phát hiện Nguyễn Phúc Yến đứng giữa đường giơ tay ra hiệu dừng lại cho một bà cụ (chưa rõ tên) đi xe đạp qua đường. Tuy nhiên, do vội ra Hà Nội, nên Đại đi chậm và sát lề đường bên phải. Lúc này, Yến không đồng ý, nhảy ra đầu xe chửi bới khiến Đại dừng xe gấp và có va chạm nhẹ với Yến. Thấy Yến không bị thương tích gì nên Đại tiếp tục điều khiển xe đi thì nam thanh niên lấy xe máy bên đường đuổi theo khoảng 300m rồi chặn trước đầu xe của Đại và tiếp tục chửi bới với lý do Đại không nhường đường cho người già qua đường, yêu cầu đền bù cho Yến vì đã va chạm xe ô tô vào Yến.

Thấy chỉ va chạm nhẹ nên người ngồi trong xe của Đại xuống thương lượng. Một người đưa cho Yến 100.000 đồng, nhưng Yến không chịu bỏ qua. Thấy vậy, một người khác xuống đưa thêm 500.000 đồng. Lúc này, Yến cầm lấy tất cả 600.000 đồng rồi bỏ đi.

Hiện, qua xác minh, đối tượng không có mặt tại địa phương. Công an xã Vân Tụ, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thu thập các tài liệu liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: Xuân Duy - Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn