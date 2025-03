Nghệ An có thêm khu công nghiệp hơn 1.300 tỷ

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 đang được đầu tư xây dựng ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Duy Nguyễn

Sáng 12/3, tại Singapore, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho Tập đoàn Sembcorp Singapore dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo đó, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án VSIP Nghệ An 3 có diện tích khoảng 181,12 ha, với tổng vốn đầu tư 1.325 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 199 tỷ đồng; vốn huy động hơn 832,2 tỷ đồng; vốn khác hơn 293,7 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được thực hiện tại xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An.

Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư vào quý IV/2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ quý III/2026 – quý I/2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An 3 và Quyết định Chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp và VSIP. Ảnh: Báo Nghệ An

Hình thành trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, VSIP là nhà phát triển khu công nghiệp và đô thị, được góp vốn bởi cổ đông Sembcorp Development(Singapore) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC.

Tập đoàn VSIP đến với Nghệ An và đầu tư dự án đầu tiên vào năm 2015. Tính đến hết năm 2024, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã đầu tư 4 dự án tại Nghệ An, bao gồm 3 dự án đầu tư hạ tầng KCN và 1 dự án nhà ở trong Khu đô thị và dịch vụ với tổng vốn đăng ký hơn 570 triệu USD. Các KCN do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 65 nghìn tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD.

Tổng vốn FDI tại các KCN của VSIP Nghệ An là 3,12 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 53,1% tổng vốn FDI của cả tỉnh. Trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh, có 13 dự án của các nhà đầu tư đến từ Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD. Singapore đứng thứ 7 về số dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn trong 14 quốc gia đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh này.

Tác giả: Duy Nguyễn

Nguồn tin: nhadautu.vn