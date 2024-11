Nghệ An có tân viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chiều 14/11, Viện KSND Tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Việt Cường, kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An từ ngày 16/11/2024.

Ông Bùi Việt Cường được điều động để để thay cho ông Tôn Thiện Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Viện KSND Tối cao.

Lãnh đạo Viện KSND Tối cao và lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An trao Quyết định và tặng hoa cho ông Bùi Việt Cường

Tại buổi lễ, lãnh đạo Viện KSND Tối cao nhấn mạnh, Nghệ An là một tỉnh lớn, địa bàn rộng, dân số đông, đề nghị ông Bùi Việt Cường nhanh chóng nắm bắt tình hình mọi mặt để có sự chỉ đạo phù hợp, vừa hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, vừa tham mưu cho cấp uỷ sát với tình hình, giải quyết được các yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Việt Cường cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND Tối cao trong việc bổ nhiệm ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An.

Trên cương vị mới, tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Viện KSND Tối cao, thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cũng như các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cán bộ, công chức Kiểm sát hai cấp tại Nghệ An để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

