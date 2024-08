Nghệ An: Cơ quan chức năng nói gì về bất cập trên tuyến đường 35 mét?

Your browser does not support the video tag.

Video xe tải trọng lớn chạy như "trẩy hội", đường 35 mét xuống cấp, mất an toàn.

Như trước đó báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, tuyến đường 35 mét nối liền từ đường ven sông Lam, thuộc địa phận xã Hưng Hòa đến Quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An) có tổng chiều dài khoảng 10km nay đã xuống cấp, mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, dù đưa vào khai thác từ năm 2018 đến nay nhưng tuyến đường này chưa được cắm các biển cảnh báo tốc độ, tải trọng...

Đường xuống cấp, mất an toàn giao thông, địa phương từng có văn bản kiến nghị, xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá khổ quá tải chạy bất chấp cả đèn tín hiệu giao thông, lấn làn gây nguy hiểm...tuy nhiên tình trạng vẫn tồn tại theo kiểu "cha chung không ai khóc".

Giao thông khá lộn xộn tại nút giao với đường đại lộ 72 mét Vinh - Cửa Lò.

Người dân hai bên tuyến đường, người tham gia giao thông hết sức băn khoăn, lo lắng thực trạng an toàn giao thông và bụi bẩn, ô nhiễm khi lưu thông trên cung đường này.

Trao đổi về những bất cập trên tuyến đường này, phía Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, tuyến đường không thuộc sự quản lý của Sở, tuyến đường này được giao cho TP Vinh quản lý.

Còn Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Vinh Nguyễn Việt Đức thông tin, đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, đồng thời mời Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức kiếm tra. Sắp tới đây sẽ thực hiện cắm biển giới hạn tải trọng.

Xe tải trọng lớn chạy nườm nượp hết cả làn đường.

Tuyến đường này đưa vào khai thác năm 2018, nay xuống cấp nhưng giờ mới khảo sát cắm biển báo tải trọng...trong khi đường bắt đầu hư hỏng, xuống cấp. Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An Phan Huy Chương thông tin về vấn đề này như sau: tuyến đường này do TP Vinh chủ đầu tư và quản lý khai thác. Tùy theo cấp kỹ thuật, tình hình trong quá trình quản lý khai thác, đơn vị quản lý sẽ quyết định các nội dung liên quan.

Sau khi xem những hình ảnh mà phóng viên cung cấp về thực trạng tuyến đường nhiều đoạn xuống cấp, xe tải trọng chạy như trẩy hội, giao thông khá hỗn loạn... ông Chương cho rằng, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ đề nghị UBND TP Vinh kiểm tra, đánh giá thực trạng tuyến đường, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bãi vật liệu xây dựng gây bụi, mất an toàn khi vật liệu rơi vãi, tràn ra lề và lòng đường.

Trên cung đường này, đoạn qua xã Nghi Đức giao với đại lộ Vinh - Cửa Lò có một bãi tập kết vật liệu xây dựng, qua ghi nhận hoạt động không bảo đảm an toàn, bụi bẩn.

Nói về sự việc này, Chủ tịch UBND xã Nghi Đức Võ Duy Trí thông tin rằng trên tuyến đường có hai bãi tập kết vật liệu xây dựng, giai đoạn đầu cũng bị xử phạt về việc thiếu các giấy tờ theo quy định.

Hiện nay hai bãi tập kết vật liệu xây dựng này đã có giấy tờ pháp lý. Xã cũng thường xuyên giám sát, quá trình hoạt động nếu gây bụi, ô nhiễm mất an toàn thì địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh.

