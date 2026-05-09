Nghệ An chuẩn bị cho chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Quang cảnh hội nghị.

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh, từ năm 2026, ngành Y tế tỉnh Nghệ An xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo kế hoạch, Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ ra quân đồng loạt từ ngày 16/5 tới đây, với mục tiêu bao phủ 100% các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, thiết lập 20 điểm trọng điểm khám cấp cơ sở với sự chi viện y, bác sĩ và phương tiện từ tuyến tỉnh.

Chiến dịch ưu tiên 6 nhóm đối tượng gồm: trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, lao động tự do và nhóm người dân trong vòng 3 năm chưa đến khám tại cơ sở y tế.

Để chiến dịch thực sự đạt hiệu quả thiết thực, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đề nghị các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị; tổ chức khám khoa học, an toàn, chất lượng, tránh hình thức; bố trí đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, trách nhiệm khi tham gia chiến dịch, thái độ tận tình, gần gũi, hướng dẫn chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho bà con khi đến khám.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết quả khám phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống theo đúng quy định để người dân có thể theo dõi sức khỏe của mình trên ứng dụng VNeID.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn