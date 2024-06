Nghệ An chú trọng an toàn, phòng chống gian lận công nghệ cao

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 21/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị về chuẩn bị công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc GD&ĐT Nghệ An – Phó trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Công an tỉnh Nghệ An và các ban, ngành liên quan; các điểm trưởng, phó điểm trưởng 70 điểm thi trên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Thái Văn Thành khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi có ý nghĩa hết sức quan trọng đối các em học sinh, đánh dấu bước hoàn thành sau 12 năm học của các em. Đây cũng là dịp để ngành giáo dục công bố sản phẩm của mình trước xã hội, là nền tảng để chuẩn bị nguồn nhân lực, là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển. Đồng thời đánh giá lại quá trình dạy học của từng nhà trường cũng như địa phương.

Kỳ thi năm nay còn có tính chất đặc biệt, là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục phổ thông 2006. Thời gian qua từ Bộ đến tỉnh đã có nhiều văn bản hướng dẫn để triển khai các quy trình nhằm tổ chức một kỳ thi có chất lượng, nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - Phó Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

Về phía tỉnh Nghệ An có số lượng thí sinh đông thứ 4 cả nước với hơn 36.000 em trải rộng trên 21 huyện, thành, thị, nhiều huyện miền núi, miền núi cao nên việc tổ chức kỳ thi có những khó khăn riêng.

Vì vậy vấn đề đảm bảm an ninh, an toàn thi cần chú trọng, đặc biệt là khâu bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi khi phải vận chuyển đến nhiều địa phương miền núi cao, khoảng cách xa.

Thầy trò Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An ôn thi những buổi cuối cùng. Ảnh: Hồ Lài

Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau kỳ thi, chú ý đến việc sử dụng các thiết bị gian lận công nghệ cao.Trước kỳ thi, các nhà trường, các thầy giáo cô giáo cần phải quan tâm, nhắc nhở học sinh để tạo tâm lý thoải mái và để các em không có những hành động vi phạm quy chế, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về kỳ thi đã được chú trọng để kịp thời phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết và thực hiện. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện kỳ thi an toàn nghiêm túc và phục vụ công tác sao đề thi, chấm thi, công bố kết quả thi được chú trọng. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể để thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo phân công của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Đảm bảo an toàn, phòng chống gian lận thi cử

Tại hội nghị tổ chức công tác thi cấp tỉnh, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Công an tỉnh Nghệ An báo cáo về vấn đề đảm bảo an toàn, trật tự tại các điểm thi, vấn đề phòng chống gian lận.

Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đồng tình cao với việc Sở GD&ĐT dành cho công an tỉnh trao đổi những nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trước đó, qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An, không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt và trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi các cấp, lãnh đạo Sở GD&ĐT, các hội đồng thi… phối hợp với ngành công an. Công tác quán triệt phổ biến quy chế thi đến từng giám thị, giám khảo, thí sinh, phụ huynh.

Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị trưởng điểm thi phát huy vai trò trách nhiệm - yếu tố quan trọng để kỳ thi diễn ra thành công. Ảnh: Hồ Lài

Theo đại tá Dương Đình Văn, lực lượng công an có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thi, và là một thành viên của hội đồng thi. Tại mỗi điểm thi, hoạt động của lực lượng công an đều trên tinh thần phối hợp và thực hiện nhiệm vụ do trưởng điểm thi phân công.

Vì vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, đại diện Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các điểm trưởng phát huy vai trò trách nhiệm. Đây cũng là vai trò quyết định công tác tổ chức thi tốt hay không tốt, nghiêm hay không nghiêm, ổn hay không ổn.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế thi trong khâu an ninh trật tự từ khâu thí sinh ra vào cổng thi, vật dụng được mang vào hay không mang vào phòng thi; giám thị và thí sinh không được phép làm gì… Làm tốt từ khâu này thì quy chế thi sẽ đảm bảo, kỳ thi sẽ diễn ra an toàn.

Cán bộ Phòng kỹ thuật nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phổ biến nội dung về phát hiện thiết bị gian lận công nghệ cao. Ảnh: Hồ Lài

Các điểm thi cần tăng cường phối hợp với công an nhất là bảo quản đề thi, bài thi. Quan tâm phòng ngừa nguy cơ dẫn đến mất an ninh trật tự, nhất là phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đại diện công an tỉnh Nghệ An cũng lưu ý vấn đề phối hợp xử lý tình huống và thông tin báo cáo để kịp thời giải quyết tốt các tình huống xảy ra. Nếu xử lý khâu này không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến cả kỳ thi. Thông tin báo cáo cần quy về đầu mối của ngành công an, ngành giáo dục. Tất cả đều tuân theo quy chế thi là cao nhất.

Về vấn đề phòng chống gian lận thi cử, đại tá Dương Đình Văn cho rằng công tác “phòng” cao hơn “chống”. Phòng kỹ thuật nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An cũng phổ biến thêm các nội dung về phát hiện, phòng chống gian lận công nghệ cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo kế hoạch sẽ được tổ chức từ ngày 26 – 29/6/2024 (ngày 26/6 làm thủ tục dự thi; ngày 27-28/6 tổ chức coi thi và ngày 29/6 dự phòng). Để chuẩn bị cho kỳ thi này, tỉnh Nghệ An đã huy động gần 6.000 người làm công tác phục vụ thi tại các điểm thi. Trong đó cán bộ coi thi là 3.849 người và lực lượng công an bảo vệ tại các điểm thi là 896 người.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn