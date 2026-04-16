Nghệ An: Chó t.ấn c.ông 3 người tập thể dục

Tối 15/4, ông Lê Đăng Phúc, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khối Mỹ Hạ, cho biết lực lượng chức năng đã rà soát, trích xuất camera để tìm con chó nhưng chưa có kết quả, chưa xác định được chủ nuôi và tình trạng bệnh dại.

Camera nhà dân ghi lại cảnh chó dữ tấn công hai phụ nữ đi thể dục buổi sáng. Video: Hùng Lê

Theo ông Phúc, khoảng 5h ngày 14/4, trên đường Trần Trùng Quang, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc, bà Nguyễn Thị Nhụy đang đi tập thể dục thì bị một con chó nặng khoảng 10 kg lao vào cắn, xô ngã, đầu va xuống đường.

Ít phút sau, con chó tiếp tục tấn công thêm hai người khác là bà Lý và bà Mai, cũng đang đi bộ. Bà Lý bị cắn vào chân, bà Mai bị thương vùng mông và ngực. Con vật bỏ đi khi một người đàn ông đi xe đạp dùng gậy xua đuổi.

Bà Nhụy và bà Lý bị nhiều vết thương, phải nhập viện khâu, sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần còn hoảng loạn. Sự việc khiến người dân khu vực lo ngại, nhiều người tạm ngừng tập thể dục buổi sáng hoặc mang theo gậy để phòng thân.

Lãnh đạo phường Vinh Lộc cho biết sẽ kiểm tra, phối hợp các lực lượng xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ chó tấn công người. Ngày 3/4, ông Đặng Hữu Quyết, 83 tuổi, trú Hà Tĩnh, bị chó tấn công khi đang cho ăn và đã tử vong.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 70-90 ca tử vong do bệnh dại, chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi. Bệnh có tỷ lệ tử vong gần 100% khi phát bệnh nhưng có thể phòng ngừa bằng tiêm vaccine kịp thời.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net