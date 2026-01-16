Bốn người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, một người tử vong

Ngày 16-1, Sở Y tế Lào Cai cho biết trên địa bàn xã Hợp Thành vừa có một người tử vong nghi do bệnh dại.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, sau khi khai thác thông tin từ người nhà bệnh nhân, cách đây khoảng 4 - 5 tháng, bệnh nhân Hoàng V.T. bị chó nhà cắn vào ngón chân bàn chân phải, vết thương xây xước, chảy máu.

Cùng ngày, con chó này đã cắn bố đẻ và con gái của bệnh nhân, đến ngày hôm sau cắn em trai bệnh nhân, sau đó chó đã bị người nhà đập chết.

Sau khi bị cắn, bệnh nhân và người nhà không ai xử trí ban đầu vết cắn, không rửa vết thương và không tiêm vắc xin và huyết thanh phòng bệnh dại.

Đến 0h15 ngày 13-1, bệnh nhân T. vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, đau tức dương vật, dương vật cương đau, bao quy đầu viêm nề, tinh hoàn hai bên bình thường, ấn vùng hạ vị đau tức, cầu bàng quang âm tính.

Đến tối 13-1, bệnh nhân xuất tiết nước bọt nhiều, sợ gió, sợ nước, đau tức dương vật, xuất tinh nhiều, đau đầu mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở và được chuyển khoa truyền nhiễm.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi dại, tiên lượng tử vong gần.

Đến 7h ngày 14-1, gia đình được bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh và cho về nhà theo nguyện vọng gia đình. Đến khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp tử vong nghi dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã điều tra, xác minh ca bệnh.

Thực hiện điều tra những người bị chó cắn, nguồn lây nhiễm tại gia đình và cộng đồng để điều trị dự phòng bệnh dại cho những người bị phơi nhiễm, đặc biệt tư vấn ba người khác cùng nhà với bệnh nhân bị cắn đi tiêm vắc xin phòng dại.

Đồng thời tiến hành sát trùng tẩy uế tại gia đình và mai táng bệnh nhân tử vong theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm gây dịch nhóm B.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ