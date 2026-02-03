Nghệ An: Liên danh gói thầu số 10 trúng thầu dự án hơn 60 tỷ đồng

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HDC ngày 5/12/2025 gửi Trung tâm Quỹ đất tỉnh Nghệ An. Gói thầu số 10: Xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị điện thuộc dự án: Di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc khu đô thị và dịch vụ VSIP và TBMT số IB2500423718 ngày 01/10/2025.

Giá gói thầu: 61.120.783.000 đồng. Nguồn vốn: Nguồn giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An giai đoạn 4 và 5A.

Tại biên bản mở thầu, có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Cụ thể: Liên danh VSIP giá dự thầu 59.655.383.306 đồng; tỷ lệ giảm giá 10,5%; Giá dự thầu sau giảm giá 53.391.568.05,87 đồng; Liên danh Công ty Sao Vàng – Công ty TNHH MTV xây dựng 4 giá dự thầu 55.650.834.083 đồng; Tỷ lệ giảm giá 0%; Công ty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long giá dự thầu 58.054.312.516 đồng; Tỷ lệ giảm giá 0%; Liên danh gói thầu số 10 (Công ty CP xây dựng và xây lắp điện – Công ty CP PC1 Hà Nội) giá dự thầu 60.939.470.758 đồng; tỷ lệ giảm giá 0%.

Tại mục đánh giá tính hợp lệ E-HSDT cả 4 nhà thầu đều đạt. Tại mục Kết quả đánh giá năng lực và kinh nghiệm Liên danh VSIP và Liên danh gói thầu số 10 đạt; Công ty CP thương mại xây lắp Thăng Long và Liên danh Công ty Sao Vàng – Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 được đánh giá Không đạt.

Dự án Khu công nghiệp và đô thị VSIP Nghệ An

Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nêu trong E-HSDT:

Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Sao Vàng – Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo Mục 5C của Hồ sơ mời thầu:

Tại mục 5C (Cán bộ phụ trách, quyết toán công trình): Nhà thầu đề xuất thay thế nhân sự Hoàng Văn Đoàn thay bằng nhân sự Ngô Văn Khôi. Trình độ đại học chuyên ngành điện, không có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng còn hiệu lực theo yêu cầu E-HSMT.

Công ty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSDT như sau:

Tại Mục 5C (Cán bộ phụ trách, quyết toán công trình): Nhà thầu đề xuất nhân sự Trần Nhật Trường. Nhà thầu kê khai nhân sự tham gia dự án đã từng xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội nhưng tài liệu chứng minh không có chữ ký của nhân sự Trần Nhật Trường kê khai với số lượng rõ ràng.

Kết quả đánh giá về kỹ thuật, chỉ duy nhất nhà thầu Liên danh gói thầu số 10 đạt yêu cầu còn 3 nhà thầu khác bị loại với lý do, Nhà thầu Liên danh VSIP không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT) thuộc Mục 1.2 – Tính đáp ứng của vật tư, vật liệu chính chào thầu cụ thể:

Dây nhôm lõi composite ACCC34; dây nhôm lõi composite ACCC223: nhà thầu cung cấp Công ty TNHH Cáp Tân Ánh Việt; Công ty CP Cáp điện Phú Thái.

Cáp quang chống OPGW: Nhà cung cấp Jiangsu Tongguang Optical Fiber Cable Co., Ltd / Trung Quốc; Jiangsu Hengtong Smart Grids Co., Ltd / Trung Quốc.

Cầu dao phụ tải: Công ty cổ phần Đông Anh / Việt Nam; S&S power switchgear equipment limited / Ấn Độ. Nhà thầu kê khai rất nhiều nhà sản xuất.

Từ báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn, ngày 29/12/2025, ông Cao Quang Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 68/QĐ-TTPTQĐ về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10: Xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị điện giá gói thầu: 61.120.783.000 đồng; Liên danh gói thầu số 10 trúng thầu với giá 60.939.470.758 đồng.

Như vậy, dù các nhà thầu khác bỏ giá thầu thấp hơn nhiều so với Liên danh gói thầu số 10 nhưng các “đối thủ” lần lượt bị loại do không đáp ứng được các yêu cầu do bên đánh giá HSDT Liên danh gói thầu số 10 đã trúng thầu.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn