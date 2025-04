Nghệ An chỉ đạo xử lý về việc thi công cầu Đò Cung gây nứt nhà dân

Dự án cầu Đò Cung, bắc qua sông Lam với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân ở xóm 2, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An phản ánh tình trạng nhà cửa bị rung lắc, nứt nẻ nghiêm trọng từ khi thi công cầu Đò Cung. Vấn đề này đã gây ra sự bất an cho người dân địa phương, khi nhiều gia đình phải đối mặt với nguy cơ nhà cửa bị hư hại.

Theo phản ánh, hiện tượng nứt tường xảy ra đồng loạt tại 8 hộ dân dọc tuyến đường Quốc lộ 46 gần ngay vị trí thi công đường dẫn vào cầu Đò Cung. Ông Nguyễn Thế Hạnh, một hộ dân nhà bị nứt, nhấn mạnh: Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên các cơ quan liên quan, nhưng đến nay phía chủ đầu tư và nhà thầu vẫn chưa đưa ra giải pháp cụ thể nào. Thời điểm cuối năm 2024, nhà thầu cùng chính quyền xã đã tổ chức một buổi họp với các hộ dân để thống kê thiệt hại, nhưng buổi họp chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà không có phương án khắc phục.

Nhiều hộ dân tại xóm 2, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương đã gặp phải tình trạng tường nhà bị nứt kể từ khi dự án cầu Đò Cung thi công - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Ông Nguyễn Thế Mỹ, một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề, chia sẻ: "Mỗi lần máy lu rung hoạt động, ngôi nhà của tôi rung lắc dữ dội, để lại những vết nứt kéo dài từ trần xuống tường. Cảm giác giống như đang chịu một trận động đất nhẹ".

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại nhà ông Nguyễn Viết Quế. Ông cho biết, dù xây dựng kiên cố, nhưng ngôi nhà của ông đã không thể chịu nổi hàng loạt lần rung lắc mạnh, dẫn đến các vết nứt lớn trên tường. Ông bày tỏ lo lắng khi mùa mưa bão đang cận kề, còn nhà ở thì ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Đoàn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, cho biết: Dự án cầu Đò Cung được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển giao thông và kinh tế xã hội trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình thi công thì đã xảy ra hiện tượng nhà dân gần công trình bị nứt.

Nếu các hạ tầng liền kề, cụ thể là nhà dân cạnh công trình, bị hư hại do rung lắc từ việc lu nền đường, thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và nhà thầu. Những phản ánh của người dân là có cơ sở bởi hiện tượng rung lắc từ máy lu rung đã được cảm nhận rõ rệt, thậm chí tại những khu vực xa như trụ sở UBND xã, cách công trình gần 1km, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thế Hạnh xóm 2, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương chỉ rõ vết nứt tường nhà của gia đình - Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý

Trước thực trạng nêu trên, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, khẳng định rằng vấn đề này không phải mới xảy ra gần đây. Theo ông Trịnh Văn Nhã, vào cuối năm 2024, phía Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thanh Chương và nhà thầu đã có cuộc làm việc với các hộ dân để tìm hiểu tình hình và các yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, các biện pháp chưa đạt được kết quả như mong đợi vì cả 2 bên chưa thống nhất được phương án.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã làm việc với các phòng ban liên quan để sớm đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng. Theo ông Nhã, việc thi công đường giao thông có yêu cầu lu rung K98 ở vị trí chỉ cách các nhà dân một con đường quốc lộ đoạn ngắn, vì vậy việc bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Tôi đã yêu cầu phía nhà thầu thi công phải vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa có phương pháp thi công đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị UBND huyện Thanh Chương xem xét giải quyết kiến nghị của người dân

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về việc xử lý đơn kiến nghị của các hộ dân ở xóm 2, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương phản ánh việc thi công cầu Đò Cung và các công trình liên quan gây ra sự cố nứt nẻ nhà cửa gửi Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương. Công văn yêu cầu giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2025.

Dự án cầu Đò Cung, bắc qua sông Lam, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 1/12/2021. Đây là một dự án trọng điểm do UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng. Cầu Đò Cung sau khi hoàn thành sẽ tạo ra sự kết nối giao thông giữa vùng thượng huyện Thanh Chương, gồm 8 xã, với thị trấn Đô Lương và các xã thuộc huyện Đô Lương. Cầu Đò Cung không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân hai huyện mà còn đóng góp lớn vào việc đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và các vùng lân cận.

