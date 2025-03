Nghệ An: Thi công cầu Đò Cung gây rung lắc, nứt nhà, nhiều hộ dân sống bất an

Dự án cầu Đò Cung, bắc qua sông Lam, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 1/12/2021. Đây là một dự án trọng điểm do UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2026, công trình được triển khai bởi CTCP Quản lý và xây dựng công trình giao thông 487 cùng CTCP Đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế. Mục tiêu chính của dự án là tạo ra sự kết nối giao thông giữa vùng thượng huyện Thanh Chương, gồm 8 xã, với thị trấn Đô Lương và các xã thuộc huyện Đô Lương. Cầu Đò Cung không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân hai huyện mà còn đóng góp lớn vào việc đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và các vùng lân cận.