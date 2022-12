Nghệ An chỉ đạo gì về tình trạng vi phạm hành lang đường sắt Cầu Giát – Thái Hoà?

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị như vậy tại một văn bản mới đây về việc tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu đường sắt tuyến Cầu Giát – Thái Hoà do ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, ban hành.

Trong đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở GTVT chủ trì tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý tồn tại, bất cập liên quan đến quản lý, bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh theo quy định.

Còn đối với Sở TN&MT phối hợp với UBND thị xã Thái Hoà, UBND huyện Quỳnh Lưu và các đơn vị quản lý đường sắt tổ chức rà soát, lập hồ sơ quản lý đất dành cho đường sắt theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc thống nhất với hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu về đất đai của địa phương (trong đó xác định mốc chỉ giới đã cấp cho Ga Nghĩa Đàn nay là thị xã Thái Hoà) để làm cơ sở xác định các trường hợp vi phạm đất dành cho đường sắt. Qua đó nhằm mục đích tổ chức giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm đất đường sắt.

Tuyến QL48B từ xã Quỳnh Châu đi hướng thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu khi thi công nâng cấp, mở rộng bao chiếm, "xoá sổ" cả đoạn giao nhau với đường sắt

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cần phải chấn chỉnh tình trạng giao đất cho thuê đất và sử dụng đất đai vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

“Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp UBND cấp xã ra quân giải toả các trường hợp vi phạm đất dành cho đường sắt; xoá bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn quản lý; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/12/2022 về Ban An toàn giao thông tỉnh;

Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nếu phát sinh thêm các lối đi tự mở; Phát sinh vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho đường sắt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 và khoản 3 Điều 37 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ’ – UBND tỉnh giao việc cho huyện Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hoà.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, Công an huyện, thị xã có đường sắt đi qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến đường sắt như: hành vi tháo dỡ, phá hoại công trình đường sắt; trộm vật tư, phụ kiện đường sắt…; phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hoà và các đơn vị quản lý đường sắt trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An cũng đề nghị chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh chủ động phối hợp với chính quyền các cấp xác định ranh giới đất dành cho đường sắt và thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang ATGT đường sắt trên tuyến Cầu Giát – Thái Hoà để bàn giao cho địa phương quản lý, chống tái lấn chiếm trở lại.

Không ít đường ngang, lối đi tự mở trái phép qua tuyến đường sắt Cầu Giát - thị xã Thái Hoà tồn tại lâu nay

Đơn vị vận hành đường sắt địa phương cũng cần phối hợp với ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể về tuyến đường sắt nói trên để có kế hoạch, phương án tổng thể trong việc khôi phục, bảo quản, bảo vệ tài sản nhà nước.

“Thống kê, rà soát các điểm vi phạm, lối đi tự mở, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể. Kiến nghị Bộ GTVT bố trí kinh phí tổ chức cắm mốc, chỉ giới hành lang ATGT đường sắt trên tuyến Cầu Giát – Thái Hoà, bàn giao cho địa phương phối hợp quản lý.

Đề xuất phương án phối hợp quản lý, xử lý vi phạm, nạo vét, giải toả không để xẩy ra tình trạng bún đất, rác thải, nước, đất đá…vùi lấp đường sắt, gây hư hỏng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Kiểm tra xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sử dụng trái phép (xây dựng nhà ở trong phạm vi đất đã cấp cho Ga Nghĩa Đàn), xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định” – văn bản số 9836/UBND -NC ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh thực hiện.

Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã có các bài phản ánh về tình trạng tuyến đường sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hoà) có tổng chiều dài gần 30km được xây dựng từ năm 1966. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, vận hành thì đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20, tuyến đường sắt này ngừng hoạt động và bị “bỏ quên” từ hàng chục năm nay.

Tình trạng đưa cả đất hành lang bảo vệ ATGT đường sắt để cấp quyền sử dụng đất cho hộ dân trên địa thị xã Thái Hoà diễn ra với số lượng hàng chục hộ

Mới đây, vào ngày 13/12/2022, Cục Đường sắt Việt Nam và Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa và các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã kiểm tra, đánh giá thực trạng vi phạm trên tuyến đường sắt Cầu Giát – Thái Hoà.

Theo đó, nhan nhản các lối đi tự mở, tập kết vật liệu lên đường ray tại đoạn qua thôn tuần B, xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu); thực trạng xây dựng đường giao thông đường bộ lấp luôn đường ray xe lửa ở phường Đông Hiếu, TX Thái Hoà và việc xây dựng các công trình tạm bợ, tường rào, sân bê tông, mái hiên lên đất hành lang an toàn đường sắt tại các ga Nghĩa Thuận và ga Nghĩa Đàn…cũng được đoàn kiểm tra đến thực tế kiểm kê, đánh giá hiện trạng.

Đáng quan tâm, tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà hiện có tới hơn 10 hộ dân đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay trong hành lang an toàn đường sắt. Cá biết, có hộ dân được địa phương cấp đến 40m2 diện tích đất hành lang đường sắt vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, thẩm định thực tế đã khiến câu chuyện vi phạm an toàn hành lang đường sắt tuyến Cầu Giát – Thái Hoà ngày càng trở nên rối rắm, phức tạp.

