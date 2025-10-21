Công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trọng Hoàng làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Trước đó, ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá ông Phạm Trọng Hoàng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác. Ông Phạm Trọng Hoàng luôn là cán bộ có năng lực nổi trội, hiểu sâu, nắm rõ công việc, tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho ông Phạm Trọng Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị ông Phạm Trọng Hoàng nhanh chóng chuyển trạng thái; cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh duy trì tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, nêu gương, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Trọng Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đầy đủ chỉ đạo cấp trên.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện về mọi mặt, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, giữ vững nguyên tắc công tác, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và tập thể, phát huy tính chủ động, nhạy bén trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn