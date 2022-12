Nghệ An: Cần làm rõ việc UBND phường Quang Tiến có thiếu khách quan trong giải quyết tranh chấp đất đai

Diện tích thực tế sử dụng là 5382m2, tăng 3882m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thời điểm đó gia đình chỉ kê khai khoảng chừng diện tích nên diện tích tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp năm 1995. Thế nhưng, trong bản công khai mới đây, UBND phường Quang Tiến lại cho rằng: “Tờ bản đồ số 08, thửa đất số 84, diện tích 2862.7m2, tên chủ sử đất là Phạm Thị Giáp”; “Tờ bản đồ số 08, thửa đất số 14, diện tích 2660.4m2 tên chủ sử dụng là Phạm Đức Vũ”.

Trước đó, Tạp chí Luật sư Việt Nam đã đăng bài Nghệ An: Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo trong công tác liên quan đến hồ sơ cấp đất xảy ra tại phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa. Sau khi bài đăng, phóng viên đã nhận nhiều đơn thư của bạn đọc bày tỏ sự bất đồng về việc giả mạo trong công tác nhằm chia đôi đất đang ở hợp pháp của người dân.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc điều tra nội dung như Tạp chí Luật sư Việt Nam đã phản ánh. Đặc biệt vợ chồng anh Vũ cũng bày tỏ sự bất đồng về cách giải quyết của chính quyền địa phương, và đặt câu hỏi: Liệu cán bộ phường Quang Tiến có “lợi ích nhóm” trong vụ việc này?.

Ông Bình Nói về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất của vợ chồng anh Vũ, chị Quyên tại khối Lê Lợi, phường Quang Tiến.

Phường Quang Tiến công nhận thửa đất 14 và 84 là cùng 01 thửa nay lại phủ nhận 02 thửa

Trong thời gian gần đây, phóng viên liên tục có mặt tại thị xã Thái Hòa, làm việc với lãnh UBND phường Quang Tiến, gặp gỡ trao đổi với người có đất liền kề vừa được UBND phường Quang Tiến mời lên Nhà văn hóa khối Lê Lợi lấy ý kiến về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất của vợ chồng anh Vũ, chị Quyên. Qua tiếp xúc, các chủ hộ đều khẳng định lô đất có diện tích 5382m2, tại thửa đất số 14, và thửa số 84, tờ bản đồ số 08 là của vợ chồng anh ông Phạm Đức Vũ đã sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay, không tranh chấp với bất cứ ai và cũng chưa thấy ai đến mua bán, rào dậu hay trồng cây trên đất của vợ chồng anh Vũ, chị Quyên.

Ông Bình (70 tuổi), trú tại khối Lê Lợi, phường Quang Tiến không ở liền kề với đất vợ chồng anh Vũ cũng được mời tham gia lấy ý kiến. Cho biết về ngồn gốc và thời gian sử dụng đất của vợ chồng anh Vũ, chị Quyên, ông Bình nói: “Đất mà vợ chồng Vũ, Quyên đang ở là đất trồng cà phê của Đội Cao Trai, thuộc Nông trường Tây Hiếu trước đây. Khi đó, dọc hai bên đường này trồng cà phê mít. Năm 1978, đội CaoTrai giải tán, khu đất được giao cho HTX của xã Nghĩa Quang quản lý, do đất khi cằn, trồng hoa màu không hiệu quả nên đất bỏ hoang. Trong thời gian này, bà con làng Gạch lên đây khoanh mỗi anh một vùng trồng hoa màu như sắn, lúa cằm... do đất khô cằn, làm một vài vụ thì bà con không làm nữa, bỏ đi hết, đất bỏ hoang, cây mọc rậm rạp. Khi đó bà Giáp (mẹ đẻ anh Phạm Xuân Hiếu hiện nay làm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường Quang Tiến) cũng lên khoanh một vùng ở đây, rồi bố anh Vũ, anh Chiến, và bản thân tôi cũng có khoanh một vùng ở đây, nhưng sau đó đều bỏ đi. Năm 1992, bà Giáp giao lại đất cho ông Phạm Đức Trường (bố anh Vũ) quản lý và sử dụng. Năm 1993, ông Trường vợ chồng Vũ, Quyên ra dựng nhà ở”.

Chị Trương Thị Quyên bày tỏ sự bức xúc khi biết 5382.5 m2 của mình về đây ở từ năm 1993, không tranh chấp, mua bán cho ai, nhưng nghe tin trên bản đồ địa chính đo đạc năm 2010 của phường bị chia tách làm đôi.

Ông Bình cũng cho biết, từ năm vợ chồng anh Vũ, chị Quyên về đây ở có đến ba lần làm nhà, nhà bằng tre nứa. “Thời điểm vợ chồng Quyên, Vũ đến đây làm nhà ở, đến nay không có ai làm nhà vô đây cả. Năm 2021 bắt đầu bùng nổ đất đai, bà Giáp, anh Hiếu lên nói với vợ chồng Vũ là vườn nhà mình, mình lấy lại. Nhưng thực chất mà nói, đất này gia đình bà Giáp đã bỏ hoang, gia đình ông Thường xin cho vợ chồng anh Vũ về đây làm nhà ở chứ không phải đất vườn của ai cả. Nguồn gốc đất là như thế. Theo bản đồ ngày xưa để lại, được đo đất của vợ chồng Vũ, Quyên phía Đông giáp nhà bà Ngọ, phía Tây giáp nhà ông Bơ. Đất này không có đoạn giáp nhà bà Giáp”.

Bà Nguyễn Thị Liên, bà Phạm Thị Ngọ trình bày về nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của vợ chồng anh Vũ, chị Quyên tại nhà riêng.

Bà Nguyễn Thị Liên và bà Phạm Thị Ngọ cũng thừa nhận vợ chồng anh Vũ, chị Quyền về đây dựng lều ở tạm trên khu đất 5382.5m2 khi đó đất bỏ hoang, không tranh chấp với ai, cũng không có ai đến đây lấn canh tác; ba lần làm nhà thì lần thứ hai nhà bị cháy.

“Đất vợ chồng anh Vũ đang ở hiện nay trước đây là 2 miếng. Miếng trên của bố đẻ anh Vũ, miếng dưới là của bà Giáp trước đây. Tôi làm giáo viên, khi về đây thấy vùng đất đó bỏ hoang. Ba lần làm nhà, hai lần sinh con nhưng không nuôi được. Cho rằng vùng đất vợ chồng anh Vũ ở là vùng linh thiêng, theo lời khuyên của người dân địa phương, lần thứ ba anh Vũ lại dịch nhà lên sát đường liên xã, nay là Quốc lộ 48B và ở ổn định từ đó đến nay”, bà Liên nói.

Bà Phạm Thị Ngọ cũng cho biết: “Tôi về đây ở từ năm 1992, trước vợ chồng anh Vũ một năm. Vợ chồng anh Vũ có ba lần làm nhà, sát bờ rào nhà tui, trong đó có một lần nhà bị cháy".

UBND phường Quang Tiến tự “phản cung” văn bản của phường

Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất do UBND phường Quang Tiến lập ngày 13/9/2021, dựa trên kết quả “Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất” của vợ chồng ông Vũ để làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh Vũ, chị Quyên xác định: “Thửa đất của bà Phạm Thị Giáp khai hoang sử dụng vào mục đích nông nghiệp từ trước năm 1992, đến năm 1993 cho ông Phạm Đức Trường sử dụng. Đến tháng 6/1993 ông Trường cho con trai là ông Phạm Đức Vũ ra làm nhà sử dụng vào mục đích đất ở và đất vườn liền kề đất ở cho đến nay. Đến ngày 30/12/1995 được UBND huyện Nghĩa Đàn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1500.0m2 tại thửa đất số 10 tờ bản đồ số 05, nay đo đạc là thửa số 14 tờ bản đồ số 08 với diện tích 5382.5m2, tăng 3882m2 so với Giấy chứng nhận do quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình chưa kê khai hết phần diện tích sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thời điểm đó gia đình chỉ kê khai khoảng chừng diện tích nên diện tích tăng so với Giấy chứng nhận.

Diện tích trên Bản đồ địa chính là 5382m2 tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 08 được thể hiện thành 02 thửa đất gồm thửa 14 và thửa số 84 trên bản đồ. Thực tế 02 thửa đất là cùng 01 thửa của gia đình ông Phạm Đức Vũ đã sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay”.

Nội dung Văn bản của UBND phường thể hiện cụ thể, rõ ràng, do ông Nguyễn Hải Đức, Phó Chủ tịch phường ký tên, đóng dấu, nhưng mới đây, nội dung danh sách công khai, UBND phường Quang Tiến không những phủ nhận ý kiến trung thực của người dân địa phương, mà còn phủ nhận ngay cả Văn bản chính thống do UBND phường Quang Tiến ban hành. Cụ thể với nội dung: “Theo bản đồ địa chính năm 2010 thì tờ bản đồ số 08, thửa đất số 14, diện tích 2660.4m2, tên chủ sử dụng là Phạm Đức Vũ”; “tờ bản đồ số 08, thửa đất số 84, diện tích 2862.7m2, tên chủ dụng đất Phạm Thị Giáp”.

Dư luận đề nghị UBND tỉnh, UBND thị xã Thái Hòa chỉ đạo UBND phường Quang Tiến làm rõ vụ việc và sớm cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh Phạm Đức Vũ, chị Trương Thị Quyên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Tác giả: HỮU TRỌNG

Nguồn tin: lsvn.vn