Nghệ An: Cần chấn chỉnh việc tự ý nâng giá trông giữ xe trái quy định

Your browser does not support the video tag.

Video lợi dụng Tết tự ý tăng giá trông giữ xe tại bãi gửi xe Cao Thắng, Chợ Vinh.

Gần đây, nhiều người đi ô tô gửi xe tại bãi trông giữ xe khu vực đường Cao Thắng khá bất bình trước việc nhân viên giữ xe tự ý tăng giá vé xe và không đưa vé xe khi gửi xe để vào chợ Vinh.

Cụ thể là giá trông giữ bình thường 15 nghìn nhưng dịp này tăng thêm 5 nghìn, gửi xe vào bãi trông giữ sẽ bị thu 20 nghìn. Khi thấy giá vé tăng bất thường, hỏi nhân viên trông giữ xe thì được trả lời do dịp Tết nên thu thêm.

Để xác minh sự việc, trong vai một người dân đi chợ Vinh, phóng viên đánh xe vào bãi trông giữ xe trên đường Cao Thắng của Ban quản lý chợ Vinh quản lý thì một người phụ nữ yêu cầu nộp 20 nghìn vé giữ xe.

Phóng viên thắc mắc sao giá vé tăng và yêu cầu đưa vé giữ xe thì nhân viên này thông báo không có vé, còn vé tăng là do dịp Tết. Khi phóng viên yêu cầu phải có vé giữ xe mới thanh toán thì được nhân viên nữ này đưa một vé trông giữ xe do Ban quản lý chợ Vinh phát hành, không có ngày tháng...

TP Vinh cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng Tết tự ý tăng giá gửi xe và không giao vé giữ xe cho khách xảy ra tại bãi trông giữ xe đường Cao Thắng, TP Vinh.

Dạo một vòng quanh bãi gửi xe này, qua ghi nhận cho thấy nhiều trường hợp khác đi ô tô gửi tại bãi giữ xe đều nhận được câu trả lời tương tự như phóng viên nhận được từ người phụ nữ nhận là nhân viên trông giữ xe của Ban quản lý chợ Vinh.

Trao đổi sự việc này, Trưởng Ban quản lý chợ Vinh Nguyễn Hữu Đắc cho biết, bản thân ông chưa nắm được việc như phóng viên phản ánh, phải xác minh lại rồi mới thông tin cụ thể.

Ông Đắc khẳng định nếu sự thật có thu như vậy là trái quy định, không có chuyện tăng giá vé hay trông giữ xe mà không giao vé cho khách gửi xe. Ban quản lý chợ giao trách nhiệm cho Đội trưởng đội trông giữ xe của Ban quản lý thu phải có vé và không thu trái quy định.

Yêu cầu mãi thì nhân viên bãi trông giữ xe mới cấp cho 1 vé trông giữ xe chẳng có ngày tháng cũng như biển số...

Qua sự việc này, đề nghị UBND TP Vinh chấn chỉnh tình trạng tự ý tăng giá vé trong quá trình thực hiện trông giữ xe ô tô tại bãi gửi xe đường Cao Thắng thuộc Quản lý của Ban quản lý chợ Vinh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn