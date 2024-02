Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tham dự lễ có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đoàn ĐBQH; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, với động lực mới, khí thế mới, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như mong muốn của Bác.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư. Trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững.

