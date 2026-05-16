Nghệ An: Cận cảnh mỏ ruby - saphir bị yêu cầu đóng cửa, phục hồi môi trường

Ngày 15/4/2026, UBND xã Châu Bình ban hành Văn bản số 348/UBND-KT yêu cầu Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét kể từ thời điểm giấy phép hết hiệu lực (hết hạn ngày 15/4/2026). Ảnh: ĐB
Cùng với yêu cầu dừng khai thác, chính quyền yêu cầu doanh nghiệp phải di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, tài sản và các công trình liên quan ra khỏi khu vực mỏ; không để lại các hạng mục không đảm bảo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty phải khẩn trương lập đề án đóng cửa mỏ, gửi cơ quan chức năng thẩm định và tổ chức thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Ảnh: ĐB
Tại khu vực mỏ, chúng tôi ghi nhận một số vị trí từng tập kết máy móc, vật liệu hiện đã ngừng hoạt động sau khi giấy phép khai thác hết hạn.
Trước đó, ngày 13/4/2026, UBND xã Châu Bình đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp sắp hết hiệu lực, đồng thời đề nghị hướng dẫn các biện pháp quản lý khu vực mỏ theo đúng quy định. Ảnh: ĐB
Theo tìm hiểu, mỏ ruby - saphir tại Đồi Tỷ - Khe Mét được Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp phép cho Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội (địa chỉ TP Hà Nội) khai thác từ ngày 15/9/2020 với thời hạn 5 năm 7 tháng. Diện tích khu vực thuê khai thác khoảng 4,72ha.
Đến ngày 14/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có văn bản gửi UBND xã Châu Bình và Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội, yêu cầu doanh nghiệp dừng toàn bộ hoạt động khai thác kể từ ngày 15/4/2026; khẩn trương lập đề án đóng cửa mỏ, thực hiện cải tạo và phục hồi môi trường. Ảnh: ĐB
Sở cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước đối với khu vực mỏ đã hết hạn, giám sát việc chấm dứt khai thác và việc thực hiện các nghĩa vụ đóng cửa mỏ của doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định. Ảnh: ĐB
Theo ông Lê Quang Huy – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, việc lập đề án đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường là yêu cầu bắt buộc đối với các mỏ khoáng sản khi giấy phép khai thác hết hạn. Còn việc doanh nghiệp xin gia hạn hay không chúng tôi chưa bàn đến.
Đáng chú ý, trước đó Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ ruby - saphir Châu Bình. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi có kết luận thanh tra, các nội dung liên quan sẽ được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, khu vực mỏ ruby - saphir Châu Bình rất nổi tiếng trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Năm 1990, một nhóm kỹ sư thăm dò địa chất phát hiện ra đá đỏ (ruby) dưới lòng đất ở xã Châu Bình. Vùng đất này lập tức trở nên dữ dội bởi hàng ngàn người kéo đến tìm vận may, trong đó nhiều người phải đánh đổi bằng máu và sinh mạng. Ảnh: ĐB
Tác giả: Điền Bắc
Nguồn tin: daidoanket.vn