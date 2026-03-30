Nghệ An: Bi kịch gia đình sau cơn ghen của người bố

Phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An vào chiều 23/3 đông người, kín gần hết các dãy ghế. Nguyễn Đức Cường, 39 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, đứng trước bục khai báo, hai tay run run đan chặt vào nhau. "Bị cáo rất ân hận, chỉ vì phút nóng giận ghen tuông mà làm khổ cả gia đình", Cường nói nhỏ, giọng đứt quãng. Suốt phiên xét xử, ba con nhỏ của bị cáo ngồi lặng lẽ ngoài hành lang, thỉnh thoảng chị cả ghé mắt qua khe cửa, nhìn vào phía trong nơi bố đang đứng.

Theo cáo trạng, Cường và chị Hồ Thị Nhi, 32 tuổi, kết hôn nhiều năm trước, sống tại phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai cũ). Tháng 10/2024, do mâu thuẫn không thể hóa giải, chị Nhi rời nhà, thuê phòng trọ ở riêng, để lại các con cho chồng nuôi. Gia đình từ đó rạn nứt, mỗi người một nơi.

Tối 31/3/2024, khi đang làm bảo vệ tại một quán bar, Cường thấy vợ đến chơi. Một lúc sau, chị Nhi rời quán cùng một người đàn ông nước ngoài 40 tuổi rồi về phòng trọ. Cường bám theo, gọi cửa không được nên phá khung sắt, tự mở chốt đi vào.

Nhà chức trách cáo buộc, Cường sau đó cầm kéo tấn công vợ. Người đàn ông đi cùng can ngăn thì bị Cường đâm tử vong, còn chị Nhi tổn hại sức khỏe 23%.

Trả lời thẩm vấn, Cường cho biết sự việc bắt nguồn từ việc chị Nhi bỏ đi, ít quan tâm con cái, khiến bức xúc dồn nén kéo dài và dẫn tới hành vi mất kiểm soát. Trước đó, bị cáo nhiều lần liên lạc, đề nghị ly hôn nhưng không được đoái hoài. Lời xin lỗi vợ cũ và các con được Cường lặp lại nhiều lần, giọng đôi lúc nghẹn lại.

Khoảng chục năm trước, Cường và chị Nhi từng có quãng thời gian hạnh phúc khi quen nhau trong thời gian cùng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Trở về quê, hai người tổ chức đám cưới, lần lượt sinh ba người con (hai gái một trai, tuổi từ 3-9). Cường làm thuê gần nhà, còn chị Nhi buôn bán nhỏ.

Tháng 7/2024, chị Nhi xin vào làm lao công tại một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn phường Mai Hùng, sau đó được bố trí làm phiên dịch nhờ biết tiếng Trung Quốc. Theo Cường, từ thời điểm này, tính cách vợ có nhiều thay đổi, có ý không tôn trọng mình. Hai người thường nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm là việc chị Nhi chuyển ra ngoài sống riêng, kéo theo những rạn nứt không thể hàn gắn.

Cường trình bày, trước thời điểm gây án thấy vợ rời quán bar cùng người đàn ông ngoại quốc nên đi xe máy bám theo về khu trọ. Bị cáo dừng xe cách phòng chừng 20 m, đứng nhìn một lúc rồi quay lại mở cốp, lấy chiếc kéo thường dùng đi làm sơn. Cường tiếp cận phòng trọ, đập cửa gọi vợ nhưng không thấy mở.

Cường dùng ghế sắt đập vỡ ô kính, thò tay vào mở chốt rồi đi vào bên trong. Thấy người đàn ông ngoại quốc đang ở cùng vợ nên nổi cơn ghen. Không giữ được bình tĩnh, Cường lao tới dùng tay đánh, chân đạp liên tiếp khiến chị Nhi ngã xuống sàn.

Lúc hàng xóm tới can ngăn, Cường nói chưa kịp trấn tĩnh, vẫn lớn tiếng bắt vợ phải hối lỗi. Khi chị Nhi bật khóc xin về nuôi con thì Cường mới dừng lại, lấy điện thoại, chìa khóa xe máy với ý định buộc vợ quay về nhà. "Từ lúc ấy, bị cáo hiểu gia đình sắp bước vào chuỗi ngày bi kịch không thể cứu vãn", Cường nói.

Ngồi ở hàng ghế phía sau, bà Hồ Thị Hoan (70 tuổi, mẹ Cường) nhiều lần lấy áo lau nước mắt khi nhắc về gia đình. Bà kể chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi hai con khôn lớn, cuộc sống chật vật nên Cường học hết lớp 9 thì nghỉ, theo mẹ đi làm thuê. "Nó hiền, chịu khó, chỉ biết làm để nuôi con", bà nói, giọng run run.

Theo bà Hoan, từ khi vợ chồng Cường rạn nứt, ba cháu nhỏ được gửi về nhờ bà nội chăm sóc. Cường ngày đêm đi làm thuê, chắt chiu từng đồng gửi về. Trước đây còn có chị gái Cường phụ giúp tiền ăn học cho các cháu, nay chị cũng lâm bệnh nặng nên không thể đỡ đần, khiến gánh nặng dồn cả lên vai gầy yếu của mình.

"Sau biến cố, cuộc sống của 3 đứa trẻ phụ thuộc phần lớn vào sự cưu mang của họ hàng, làng xóm. Thỉnh thoảng người cho hộp sữa, người gửi gói bánh, đôi lúc thì góp tiền đóng học để các cháu tiếp tục đến trường", bà Hoan nói, cầu mong còn sức khỏe để tiếp tục chăm sóc, gồng gánh nuôi tụi nhỏ khôn lớn.

Dự tòa với tư cách bị hại, chị Nhi cho biết vợ chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Người phụ nữ 32 tuổi ngồi lặng suốt phiên xử, chỉ trả lời ngắn gọn khi được hỏi, không tranh luận hay phản ứng trước những ý kiến từ gia đình chồng về mâu thuẫn trước đó. Chị xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Cường, không yêu cầu bồi thường.

Thẩm vấn bị cáo và những người liên quan, một hội thẩm nhân dân cho biết rất đau lòng khi vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình nhưng không được giải quyết kịp thời, để rồi tích tụ thành ghen tuông, bức xúc kéo dài. Theo vị này, nếu các bên biết kiềm chế, lựa chọn cách ứng xử phù hợp hoặc tìm đến sự hỗ trợ từ người thân, chính quyền, thì bi kịch đã không xảy ra. "Chỉ một phút mất kiểm soát có thể đánh đổi bằng cả một gia đình tan vỡ, vụ án là lời cảnh tỉnh cho nhiều người", hội thẩm nói.

Nói lời sau cùng, Cường đứng lặng vài chục giây, mắt đỏ hoe, tiếp tục cúi đầu xin lỗi vợ cũ cùng những người thân của mình. Bị cáo cho hay không còn điều gì để biện minh trước hành vi quá sai trái, song cảm thấy lòng đau như cắt khi 3 người con còn quá nhỏ đã phải chứng kiến bi kịch có thể làm chúng ám ảnh cả cuộc đời.

Nhận bản án chung thân về tội Giết người, Cường gần như khuỵu gối xuống khi được dẫn giải ra khỏi phòng xử. Ở bậc thềm trước sân tòa, 3 đứa trẻ ngồi sát vào nhau, mải mân mê những món đồ chơi mang theo, cạnh đó là người mẹ già thất thần trông cháu. Nhìn về phía ấy, Cường định cất tiếng gọi nhưng rồi lại thôi.

