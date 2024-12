Nghệ An: Bất ngờ về nguyên nhân gây ngộ độc khiến 84 công nhân nhập viện

Ngày 19/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thông tin, liên quan tới vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hai công ty trên địa bàn vào ngày 6/12 vừa qua, sau khi lấy mẫu thức ăn kiểm tra cho thấy, căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả điều tra ngộ độc và nhận định của các đơn vị điều trị bệnh nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do Histamin có trong mẫu cá Bạc má chiên và Vi sinh vật (E.coli, Coliforms) trong một số mẫu thức ăn (Dưa xào thịt, cá bạc má chiên, rau cải xào, thịt kho củ cải, cam).

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, ngày 6/12, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (khu công nghiệp WHA) và Công ty TNHH JTEC (Khu công nghiệp VSIP) do Công ty cổ phần thương mại B.A.C (địa điểm kinh doanh Số 340, đường Đặng Thai Mai, Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An) cung cấp suất ăn.

Bữa ăn trưa ngày 6/12 do Công ty cổ phần thương mại B.A.C cung cấp suất ăn có tổng người ăn là 1.215 người, ngay sau bữa ăn thì có 84 người xuất hiện triệu chứng chóng mặt, nôn, đau đầu...được hỗ trợ đưa tới các cơ sở Y tế để cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã báo cáo Sở Y tế và cử Đoàn cán bộ tiến hành điều tra và có Báo cáo nhanh số 484/BC-ATTP về kết quả điều tra ban đầu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Đồng thời gửi mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan tới vụ việc, sau khi xác định nguyên nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An kiến nghị, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị thuộc quyền quản lý có hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong các nhà máy, công ty khu công nghiệp và trường học.

Ngăn chặn kịp thời các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn, không bảo quản đúng quy định, thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm,...

Ban quản lý các khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã và TP Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tập huấn, truyền thông các quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc quyền quản lý trên địa bàn.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Xử trí vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định tại Hướng dẫn số 3930/HD-SYT ngày 18/11/2024 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xử trí, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kiến nghị Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần thương mại B.A.C.

Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các đơn vị cung cấp cho Công ty cổ phần thương mại B.A.C. Phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Quy chuẩn Việt Nam giới hạn hàm lượng về các chỉ tiêu vi sinh trong các thực phẩm đã qua chế biến và chỉ tiêu Histamin trong cá để có cơ sở đánh giá kết luận, xử lý vi phạm hành chính.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn