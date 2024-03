Nghệ An: Bắt giữ 6 đối tượng thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu vào ban đêm

Qua công tác nắm tình tình, thời gian qua có 1 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn BKS, có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên QL7A đoạn qua thị trấn Anh Sơn vào ban đêm, gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Công an tiến hành bắt giữ 6 đối tượng thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu ban đêm

Trước tình hình trên, Đội CSGT công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy để đấu tranh xử lý. Vào 20h30 phút tối các ngày 2/3 và 3/3/2024, cán bộ, chiến sỹ của 2 đội nghiệp vụ công an huyện Anh Sơn cùng sự phối hợp tích cực cùng lực lượng công an thị trấn và xã Hội Sơn, Đức Sơn đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng, trong thời gian từ trước Tết Nguyên đán đến nay đã thực hiện hành vi tháo biển số xe, nhiều lần dùng xe máy chạy tốc độ cao, ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu...

Các đối tượng gồm: Bùi Quang K., sinh ngày 9/6/2008, trú tại thôn 5, xã Hội Sơn; Nguyễn Văn H., sinh ngày 28/2/2008 và Nguyễn Văn H., sinh ngày 28/1/2007, trú tại thôn 6 xã Hội Sơn; Trần Văn A., sinh ngày 4/3/2008, Trú tại TDP 2, Thị trấn; Nguyễn Văn H., sinh ngày 07/10/2007, trú tại TDP 1, Thị trấn; Nguyễn Sỹ T., sinh ngày 13/5/2007, trú tại thôn 1 xã Đức Sơn, Anh Sơn.

Hiện, Đội CSGT Công an huyện Anh Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Your browser does not support the video tag.

Video các đối tượng phóng nhanh, vượt ẩu vào ban đêm và các đối tượng tại cơ quan công an

Tác giả: Gia Ân-Thái Hiền

Nguồn tin: congly.vn