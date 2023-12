2 vụ tai nạn khiến 2 cô gái tử vong do tài xế ô tô phóng nhanh, vượt ẩu

Cụ thể, sáng 19/12, tại trước nhà số 16 đường Hoàng Diệu, xe khách của nhà xe Hoàng Long mang BKS 15B-018.74 do tài xế Nguyễn Anh T. (SN 1976 trú số 9/59 đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) điều khiển đang lưu thông, bất ngờ đâm thẳng vào xe máy biển số 17B6-229.99 do chị Giang Thị Hồng H. (SN 1993, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị Giang Thị Hồng H. bị tử vong tại chỗ, xe máy 17B6-229.99 hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân Giang Thị Hồng H. tử vong.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã có mặt, phối hợp với Công an phường Minh Khai và các đơn vị chức năng liên quan điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Trước đó, vào 13h05 ngày 18/12, ô tô tải BKS 15H - 003.56 do lái xe Bùi Văn L. (SN 1984, trú xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Khi đi qua trạm thu phí rẽ vào đường nhánh giao cắt với quốc lộ 5 (Km 82+700) thuộc huyện An Dương (TP Hải Phòng) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 15C1 - 483.54 do chị Ngô Thị Nh. (SN 2002, trú xã An Hòa, huyện An Dương) điều khiển lưu thông cùng chiều, khiến chị Nh. tử vong tại chỗ.

Chị Ngô Thị Nh. cùng xe máy bị xe tải cuốn vào gầm tử vong.

Theo clip ghi lại vụ việc, xe tải 15H - 003.56 đã phóng nhanh, vượt ẩu, đi với tốc độ cao, sau đó tạt qua đầu xe container đi cùng chiều, trong khi chị Ngô Thị Nh. điều khiển xe máy đi ở làn trong cùng, rất có thể đã không quan sát được nên đã xảy ra va chạm.

Hiện Công an huyện An Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn