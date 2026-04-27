Nghệ An: Bão lũ đi qua gần 10 tháng, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được trợ cấp

Mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ sản xuất

Năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão, lũ, lốc xoáy, trong đó các cơn bão số 3, số 5 và số 10, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 12 người chết, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỷ đồng. Không chỉ nhà cửa, hàng chục nghìn gia đình còn mất trắng diện tích lúa, hoa màu và vật nuôi. Trong khi người dân đang mòn mỏi chờ kinh phí để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, nhưng 6 đến 10 tháng sau các trận bão lũ, hàng nghìn hộ vẫn phải chờ đợi mòn mỏi tiền hỗ trợ để khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Nhà của người dân tại Nghệ An tan hoang sau bão lũ.

Trong trận bão số 10 xảy ra vào tháng 9/2025, gia đình anh Trần Văn S. ở xã An Châu, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại tổng gần 2 tỷ đồng, bao gồm đàn gà hơn 17.000 con chuẩn bị xuất chuồng cùng toàn bộ cơ sở vật chất của trang trại bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Để xây dựng trang trại, gia đình anh phải vay vốn từ ngân hàng, nhưng sau cơn bão, toàn bộ nguồn thu nhập của gia đình đã mất trắng, còn gánh thêm khoản nợ ngân hàng nên cuộc sống rất khó khăn.Sau thiên tai, theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, gia đình anh đã hoàn tất việc thống kê, báo cáo thiệt hại lên các cấp chính quyền. Và được biết trong danh sách đề xuất, gia đình anh được xác nhận hỗ trợ hơn 600 triệu đồng. Thế nhưng, đến nay, khoản tiền này vẫn chưa được nhận.

Cũng trong hoàn cảnh cảnh tương tự, hơn 14.000 con gà và khoảng 15 vạn con tôm với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng của gia đình ông Hoàng Văn L. trú tại xã An Châu, cũng bị lũ cuốn trôi vào năm 2025. Trong danh sách, gia đình ông được hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Theo ông Đậu Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã An Châu, tính cả 3 đợt thiên tai, xã có hơn 4.300 hộ dân bị thiệt hại về tài sản, hoa màu và được đề xuất hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng. Xã đã hoàn tất hồ sơ thủ tục và gửi về các cấp có thẩm quyền từ tháng 11/2025 và tháng 1/2026. Đến ngày 20 và 22/4 vừa qua, nguồn tiền hỗ trợ mới được chuyển về. Hiện chính quyền xã đang làm thủ tục và dự kiến cấp phát cho nhân dân từ ngày 28/4 này.

Tại xã Nhôn Mai, trong các đợt thiên tai, bão lũ năm 2025, toàn xã có 95 hộ bị thiệt hại. Riêng tại bản Phá Mựt có 36 hộ phải bố trí tái định cư, trong đó 16 hộ bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 20 hộ còn lại nằm trong diện nguy cơ mất an toàn cao. Sau thiên tai, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác để rà soát, thẩm định và giám sát việc lập hồ sơ hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, đảm bảo đúng quy định. Mức hỗ trợ đối với các hộ tái định cư là 250 triệu đồng/hộ. Hiện tỉnh Nghệ An đã cấp hơn 4,7 tỷ đồng về địa phương. Tuy nhiên, việc chi trả tiền hỗ trợ đến người dân bị thiệt hại vẫn chưa xong do xã vẫn tiếp tục thẩm định lại hồ sơ chi tiết từng trường hợp để đảm bảo việc chi trả không bị sai sót.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ UBND xã Nhôn Mai cho biết, hiện xã đã chi trả số tiền hơn 4 tỷ đồng đến người dân bị thiệt hại do các cơn bão số 3, 5 và số 10 gây ra. Còn số tiền hơn 760 triệu đồng hiện vẫn đang được xã hoàn tất các thủ tục và tiếp tục chi trả đến nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ cho người dân

Trước tình hình đó, ngày 24/4, UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương và sở ngành khẩn trương tổ chức triển khai hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí vùng bị thiệt hại do thiên tai đến hết ngày 15/5/2026.

Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân tình trạng chậm giải ngân là phạm vi thiệt hại rộng, nhiều xã, phường bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai khiến việc tổng hợp, rà soát, thẩm định kéo dài. Quy trình hỗ trợ yêu cầu xác minh chi tiết từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản, trong khi một số xã phường còn thiếu nhân lực xử lý hồ sơ.

Công an xã Nhôn Mai giúp nhân dân dựng lại nhà sau bão.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến nay, cơ quan này đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ từ các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đợt 4 với dự kiến hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ bị chậm do một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ gửi về Sở, khiến việc triển khai hỗ trợ đợt 4 chưa thể thực hiện.

Được biết, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã có văn bản chỉ rõ tiến độ thực hiện giải ngân chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tại gây ra cho nhân dân rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Qua đó, giao Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phê duyệt và hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai để nhân dân sớm khắc phục khó khăn, yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân