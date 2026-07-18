Nghệ An phát động phong trào thi đua chinh phục mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 30.000-32.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phong trào thi đua nhằm tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự lực tự cường và quyết tâm thắng lợi mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt từ 11-12%. Phấn đấu đạt trên 12% trong giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát động 9 nội dung thi đua trên toàn địa bàn tỉnh, gồm: Xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải phóng sức sản xuất; khuyến khích làm giàu chính đáng.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, kinh tế biển; đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm quốc gia và giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp với khẩu hiệu: "Chính quyền gần dân, sát cơ sở, phục vụ tận tâm, hiệu quả"; triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong nhân dân để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, không để phát sinh điểm nóng dư luận...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh vào ngày 16/7.

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra hệ thống tiêu chí cụ thể áp dụng riêng cho từng nhóm đối tượng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất, đổi mới phương thức lãnh đạo chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Thực hiện phân cấp, phân quyền tối đa đi liền với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát. Hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ được giao...

Kế hoạch trên cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế khen thưởng "về đích sớm" đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trước thời hạn. Người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đột phá vì lợi ích chung sẽ được tỉnh khen thưởng.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn