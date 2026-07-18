Nghệ An: Người dân đào móng làm nhà, phát hiện quả bom nặng khoảng 350kg

Trước đó, Ban CHQS xã Nậm Cắn nhận được tin báo của ông Lô Xi Thoong, trú tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, về việc trong quá trình đào móng xây nhà đã phát hiện một vật thể lớn nghi là bom nằm sâu khoảng 1,5m dưới lòng đất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Nậm Cắn đã báo cáo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đồng thời triển khai lực lượng đến hiện trường, khoanh vùng, phong tỏa khu vực, tổ chức canh gác, không để người dân và gia súc đến gần. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom phá ký hiệu M117, còn nguyên kíp nổ, đường kính 42cm, dài 1,2m, nặng khoảng 350kg.

Quả bom phá ký hiệu M117, nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ.

Bộ đội, dân quân di chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn.

Cán bộ Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để hủy nổ quả bom.

Do quả bom nằm trong khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời một số hộ dân xung quanh, thiết lập vành đai an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương di chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ tập trung và tổ chức hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: qdnd.vn