Bắt giữ nhóm đối tượng mang theo h.ung k.h.í, gây rối trật tự trên tuyến đường 72m

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, để giải quyết mâu thuẫn với 01 nam thanh niên trên mạng xã hội, tối 11/7/2026, Ngô Trung Hiếu (sinh năm 2006), trú tại khối Phong Lộc, phường Vinh Lộc cùng 04 người bạn của Hiếu chuẩn bị hung khí sau đó điều khiển xe ô tô ra tuyến đường 72m (hướng Vinh - Cửa Lò) để tìm và giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Tại đây nhóm của Hiếu gặp nhóm 07 đối tượng cầm theo hung khí, di chuyển trên trên 02 xe mô tô do Nguyễn Hoàng Lê Anh (sinh năm 2008) và Nguyễn Hữu Danh (sinh năm 2010) cùng trú tại xã Nam Đàn điều khiển. Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước, nhưng cho rằng nhóm di chuyển trên xe mô tô là đối thủ mà mình đang cầm tìm, nhóm Ngô Trung Hiếu đã điều khiển xe ô tô tăng ga truy đuổi nhóm 07 đối tượng nói trên.

Tang vật vụ án thu giữ

Trong quá trình di chuyển, 2 nhóm đối tượng trên còn điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ gây bất bình, bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Đây là nhóm đối tượng rất coi thường pháp luật, tuổi đời còn trẻ, hành động bột phát thiếu suy nghĩ đã dẫn đến những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Tiếp nhận tin báo, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triệu tập, bắt giữ số đối tượng có liên quan. Đến ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn