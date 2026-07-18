Nóng: Chung kết World Cup 2026 có thể sẽ bị hoãn vì lý do này?

Chỉ còn ít ngày trước khi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra, ban tổ chức đang phải theo dõi sát một yếu tố ngoài chuyên môn có thể ảnh hưởng đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh: khói từ các vụ cháy rừng tại Canada.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết vẫn sẽ diễn ra vào chiều 19/7 (giờ địa phương) trên sân MetLife tại East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ). Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí do khói cháy rừng lan xuống khu vực đông bắc nước Mỹ đang làm dấy lên câu hỏi liệu trận đấu có buộc phải điều chỉnh lịch hay không nếu điều kiện môi trường trở nên xấu hơn.

Khói từ cháy rừng Canada khiến bầu trời Manhattan mờ đục - Ảnh: Getty Images

Những ngày gần đây, bang New Jersey đã phát đi cảnh báo về chất lượng không khí sau khi khói từ các đám cháy rừng quy mô lớn ở Canada bao phủ nhiều khu vực. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời nếu không thực sự cần thiết. Trong trường hợp phải ra ngoài, người dân được khuyến nghị sử dụng khẩu trang đạt chuẩn N95 hoặc KN95 để hạn chế hít phải bụi mịn.

Mặc dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc thay đổi lịch thi đấu, diễn biến này vẫn thu hút sự chú ý bởi đây không phải lần đầu tiên khói cháy rừng ảnh hưởng trực tiếp đến các sự kiện thể thao tại Bắc Mỹ.

Dàn sao kỳ vọng của Tây Ban Nha và Argentina trước thềm trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: FIFA/Getty Images

Trước đó, trận đấu thuộc Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) giữa Philadelphia Phillies và New York Mets đã phải điều chỉnh giờ thi đấu sớm hơn nhằm giảm tác động của chất lượng không khí đối với cầu thủ và khán giả.

Tương tự, trận đấu giữa Vancouver Whitecaps và Chicago Fire tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), dự kiến tổ chức trên sân Soldier Field ở Chicago, cũng đã phải hoãn sang ngày 6/10 vì mức độ ô nhiễm không khí vượt ngưỡng an toàn.

Trong thông báo khi đó, CLB Chicago Fire cho biết quyết định được đưa ra với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người hâm mộ, cầu thủ, đội ngũ nhân viên cùng toàn bộ lực lượng phục vụ trận đấu.

Dù vậy, những tín hiệu mới nhất cho thấy trận chung kết World Cup 2026 nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Theo hãng tin AP, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tổ chức tập luyện ngoài trời tại New Jersey trong ngày 16/7, cho thấy điều kiện hiện tại vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trong khi đó, Argentina cũng duy trì giáo án tập luyện tại khu vực Atlanta sau chiến thắng trước tuyển Anh ở vòng bán kết.

Các chuyên gia khí tượng nhận định lượng khói bao phủ khu vực East Rutherford được dự báo sẽ giảm dần trước ngày diễn ra trận chung kết. Đặc biệt, mưa được dự báo xuất hiện vào ngày 18/7 được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí, cuốn bớt bụi mịn và giảm nồng độ khói trong bầu khí quyển.

Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ trận đấu bị hoãn hiện vẫn chỉ là kịch bản dự phòng nếu chất lượng không khí bất ngờ xấu đi. FIFA và ban tổ chức địa phương vẫn đang theo dõi sát các chỉ số môi trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến công tác tổ chức.

Tính đến thời điểm hiện tại, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina vẫn được giữ nguyên lịch thi đấu. Tuy nhiên, với diễn biến khó lường của các vụ cháy rừng tại Canada và ảnh hưởng của khói bụi đến nhiều bang của Mỹ, vấn đề chất lượng không khí sẽ tiếp tục là yếu tố được giới chức theo dõi cho đến sát giờ bóng lăn.

Nếu điều kiện thời tiết diễn biến thuận lợi như dự báo, người hâm mộ vẫn sẽ được chứng kiến màn so tài được mong chờ nhất của World Cup 2026 đúng theo kế hoạch tại sân MetLife, nơi dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả đến theo dõi trực tiếp.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn